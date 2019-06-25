Депутаты горсовета не захотели бесплатно забрать себе на баланс государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ»

Депутаты Николаевского горсовета не согласовали проект решения о бесплатной передачи государственного пакета акций ПАО «Николаевская ТЭЦ» в коммунальную собственность города Николаева.

Об этом стало известно во вторник, 25 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат Ростислав Филевский отметил, что за все время, когда город принимал в свою собственность какие-то объекты, он не видел финансовых расчетов, во сколько городу обойдется их содержание, ремонт и другие моменты. В связи с этим, он поинтересовался, есть ли какой-то бизнес-план по «Николаевской ТЭЦ» и во сколько все это обойдется городу.

Начальник управление коммунального имущества Мкртыч Мкртчан отметил, что пока никто не сможет ответить на этот вопрос, потому что пока данный вопрос предполагает лишь дачу согласия на принятие объекта в собственность, что дает возможность обращаться по данному поводу в Кабмин и проводить соответствующие действия.

Ответ чиновника депутата не удовлетворил, и он заявил, что вообще не понимает, что тогда принимает город.

В свою очередь, первый замдиректора «Николаевской ТЭЦ» Сергей Бородай сообщил, что предприятие обслуживает 40 тысяч граждан, на предприятии работает 438 сотрудников. За прошлый год удалось улучшит финансовое положение на предприятии, так как убытки за 2018 года составили 38,3 миллиона гривен, в то время как, за 2017 год убытки составили более 50 миллионов гривен. Также он отметил, что основной проблемой ТЭЦ является устаревшее оборудование и сети. При этом он отметил, что у предприятия нет каких-либо долгов за оплату коммунальных услуг, единственный долг - это 138 миллионов гривен перед Нафтогаз Украины.

Депутат Сергей Исаков поинтересовался, есть ли у предприятия инвестиционный план, который необходим при приватизации, на что замдиректора ТЭЦ ответил отрицательно. При этом, депутат уточнил, есть ли у предприятия перспективные планы касательно модернизации теплосетей. Так, замдиректора сообщил, что сейчас разрабатываются три проекта. Один из них касается реконструкции сетей по улице Московской, что обойдется в 50 миллионов гривен.

— Из 50 километров 47,1 километр аварийные, - отметил Сергей Бородай.

Депутат Дмитрий Сичко отметил, что ни чиновники, ни замдиректора предприятия не готовы сегодня к этому вопросу. Также он отметил, что перед тем, как принимать в собственность ТЭЦ, необходимо тщательно проанализировать финансовое положение дел. Поэтому он предложил снять данный вопрос с повестки дня, чтобы он опять прошел все комиссии горсовета и депутатам предоставили соответствующие расчеты.

Александр Сенкевич Сергей Исаков и Ростислав Филевский Игорь Копейка (справа)

Депутат Игорь Копейка, отметил, что если горсовет не подержит данное решение, то государство продаст предприятие кому-то и в городе опять будут разрытия и другие проблемы, потому что новый собственник не захочет этим заниматься. В частности, депутат напомнил, что государство согласно передать предприятие совершенно бесплатно. Также он поинтересовался у замдиректора ТЭЦ, какая у него зарплата, однако тот отказался отвечать на этот вопрос, но на уточняющий вопрос мэра, есть ли долги по зарплате на предприятии, то он ответил отрицательно.

После этого городской голова Александр Сенкевич напомнил депутатам, что изначально вопрос а принятии ТЭЦ в коммунальную собственность города подняли для прекращения «перекопок улицы Московской, улицы Пограничной и 3-й Слободской, а также сети на зеленой зоне по проспекту Богоявленскому».

— Нам в любом случае нужно будет ремонтировать трубы, но или нашего предприятия, либо не нашего, – подытожил Александр Сенкевич.

В итоге голосование дало всего 24 голоса при 28 минимально необходимых.