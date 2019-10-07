«Обеспечение проезжаемости и зимняя эксплуатация»: бюджетная комиссия Николаевского облсовета попросит у Кабмина деньги на дороги

Депутаты Николаевского областного совета хотят попросить у Кабинета Министров Украины средства на обеспечение проезжаемости на дорогах и зимнюю эксплуатацию.

Об этом шла речь в понедельник, 7 октября, в ходе заседания комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского облсовета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вопрос об обеспечении проезжаемости подняла депутат облсовета Татьяна Демченко. Она предложила изыскать средства из областного бюджета.

— Я подготовила депутатское обращение к министру инфраструктуры, к губернатору. Вопрос, который я хочу поставить на рассмотрение нашей комиссии – это выделение средств для обеспечения проезжаемости и выделение средств на строительство объездной дороги, - сказала Демченко.

В ответ на это глава комиссии, депутат Федор Барна заявил, что у министра инфраструктуры Владислава Криклия в приоритете трасса Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

— У нас был министр Криклий. Приоритетный вопрос – это строительство Н-14, обеспечение до конца года проезжаемость за счет государственных средств. Средства есть из государства, они это все закроют. Из областного бюджета мы и так выделяем много государственных средств на дороги, - сказал Барна.

Депутат поинтересовался, сколько, по расчету Демченко, необходимо средств на обеспечение проезжаемости.

Федор Барна Татьяна Демченко

В ответ на это Татьяна Демченко сказала, что нужно около 50 миллионов гривен. В ходе возникшей дискуссии Барна несколько раз повторил, что в областном бюджете нет средств на финансирование государственных дорог.

— Я не собираюсь с нашего бедного областного бюджета финансировать государственные дороги, - сказал Федор Барна.

Депутат отметил, что в таком случае нужно будет забрать средства с других статей расходов, в частности, с социального направления. После продолжительной дискуссии глава комиссии поставил вопрос Демченко на голосование, но его никто не поддержал. Тогда Барна предложил обратиться в Кабмин с просьбой найти средства на обеспечение проезжаемости на трассах Н-14, Н-11 и Н-24, а также на зимнюю эксплуатацию.

— Просим обеспечить проезжаемость на трассах Н-14, Н-11, Н-24, на наиболее аварийных участках, на других дорогах государственного значения, которые проходят через нашу область, и выделить достаточный финансовый ресурс на зимнюю эксплуатацию дорог, - сказал Барна.

Депутаты поддержали это предложение.

Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ответил главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко на вопрос о приоритете ремонта трасс Н-11, Н-14 и Н-24, предположив, что она занимается популизмом.

апомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.

Еще отметим, как в августе чиновники ОГА и министр Омелян в интернете начали рассуждать, хорошо ли в Николаевской области тратят деньги на ремонт дорог.

Как сообщалось ранее, 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

В средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.

Позже суд разрешил «Полтавабудцентру» и «Дорлидеру» участвовать в тендерах – первая фирма подалась на миллиардные торги по трассе Н-14.

Также напомним, как в апреле тогдашний глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Добавим, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.

Также сообщалось, что на Николаевщине продолжают ремонт самых проблемных участков трассы Н-14 – для дальнейших работ нужно еще ₴1,6 миллиарда.