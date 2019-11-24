Глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что готов дать показания по делу Джулиани

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Time, сообщает Цензор.НЕТ.

«Меня скорей всего пригласят для дачи показаний по этому делу. Если это произойдет, я буду готов приехать и свидетельствовать», - сказал Коболев.

Издание сообщает, что показания Коболева могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что соратники Джулиани Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с ним и администрацией Трампа для замены руководства «Нафтогаза», которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную газовую сделку в Украине.

В интервью Коболев уточнил, что готов предоставить прокурорам информацию как о Джулиани, так и о Парнасе и Фрумане, отказываясь сказать, какую именно.

«Я не хотел бы опережать мои показания», - отметил он.

Помимо этого, по данным издания, другой руководитель «Нафтогаза» Андрей Фаворов уже дал показания следователям в Нью-Йорке в четверг.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.