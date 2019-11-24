Глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что готов дать показания по делу Джулиани

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.
Об этом он заявил в интервью американскому изданию Time, сообщает Цензор.НЕТ.
«Меня скорей всего пригласят для дачи показаний по этому делу. Если это произойдет, я буду готов приехать и свидетельствовать», - сказал Коболев.
Издание сообщает, что показания Коболева могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что соратники Джулиани Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с ним и администрацией Трампа для замены руководства «Нафтогаза», которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную газовую сделку в Украине.
В интервью Коболев уточнил, что готов предоставить прокурорам информацию как о Джулиани, так и о Парнасе и Фрумане, отказываясь сказать, какую именно.
«Я не хотел бы опережать мои показания», - отметил он.
Помимо этого, по данным издания, другой руководитель «Нафтогаза» Андрей Фаворов уже дал показания следователям в Нью-Йорке в четверг.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.
Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.
Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.
Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.
В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.
При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.