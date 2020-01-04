Экс-начальник николаевской САД Максименко, задержанный на взятке, переплатил более ₴30 миллионов фирмам «Дорлидер» и «Росдорстрой»

Служба автомобильных дорог в Николаевской области с нарушением законодательства отдали 31,2 миллиона гривен ООО «СК «Дорлидер» и ООО «Ростдорстрой».

Об этом сообщается в отчете управления офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного контроля за 2018 год и январь-сентябрь 2019-го года.

«Незаконное списание средств и материальных ценностей обнаружено в службе автомобильных дорог в Николаевской области (и.о. начальника Максименко А.В.) на сумму 31,2 миллиона гривен в результате безосновательного проведения оплаты в пользу ООО «СК «Дорлидер» без получения товаров, завышенной стоимости строительных работ и необоснованной оплаты ООО «Ростдорстрой» стоимости материалов, не соответствующих нормативным и договорным требованиям, что привело к лишним расходам бюджетных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог. Врио начальника САД стал депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.

В средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.

Позже суд разрешил «Полтавабудцентру» и «Дорлидеру» участвовать в тендерах – первая фирма подалась на миллиардные торги по трассе Н-14.

Ранее сообщалось, что в полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое». На судебном заседании следователь Главного управления полиции в Николаевской области пояснил, что 30 сентября в аукционе, объявленном Службой автомобильных дорог в Николаевской области, «Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 «Днепропетровск-Николаев» на участке км 23 +000 - км 237+000», победителем стала фирма «Альтком». По мнению следствия, «Альтком» выполняет работы на этом участке дороги с нарушением государственных строительных норм и других нормативно-правовых актов путем нарушения технологического процесса изготовления дорожно-ремонтной смеси.