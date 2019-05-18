Порошенко подписал указ об увольнении 12 советников

Президент Украины Петр Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей еще 12 своих внештатных советников, включая главу Нацагентства качества высшего образования, экс-министра образования Сергея Квита и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.

Об этом говорится на сайте президента.

Вечером 17 мая на сайте главы украинского государства появились соответствующие указы №№ 251/2019, 252/2019, 255/2019, 256/2019, 257/2019, 258/2019, которыми Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Юрия Бирюкова, Лешека Бальцеровича, Марию Гайдар, Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Грынива соответственно.

Помимо этого указами №№ 259/2019, 260/2019, 261/2019, 262/2019, 263/2019, 266/2019 пятый президент Украины освободил от исполнения обязанностей своих внештатных советников Александра Пасхавера, Виктора Короля, Квита, фог Расмуссена, Александра Корнийчука и Юрия Ткаченко.

Справка:

Юрий Бирюков - украинский общественный деятель, основатель занимавшегося материально-техническим обеспечением украинской армии волонтерского фонда "Крылья Феникса" (март 2014г) был назначен советником президента Украины 13 августа 2014 года. 5 октября он был также назначен помощником министра обороны Украины по вопросам материального обеспечения вооружённых сил.

Лешек Бальцерович - польский политик и экономист. Был назначен советником президента Украины (вне штата) и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине указом Порошенко 22 апреля 2016г.

Мария Гайдар - ранее российская, а ныне украинская государственная и политическая деятельница. С января по май 2016г занимала должность заместителя главы Одесской областной государственной администрации. Согласно указу №83/2017 от 28 марта 2017г была назначена внештатным советником президента Украины (начиная с 5 апреля 2017г).

Сергей Куницын – экс-председатель правительства Автономной Республики Крым, экс-глава Севастопольской горгосадминистрации, народный депутат Украины I (1990-1994), VII (2012-2014) и VIII (с 2014) созывов был назначен внештатным советником Порошенко указом № 550/2014 от 25 июня 2014 года.

Александр Домбровский - с 2002 по 2005 года был мэром Винницы, с 2005 по 2010 год занимал должность главы Винницкой областной госадминистрации, а после – депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созывов. Согласно указу №781 от 13 октября 2014 года назначен внештатным советником президента Украины.

Игорь Грынив – украинский политик, политтехнолог, народный депутат Украины пяти созывов. В 2006 году Грынив возглавлял избирательную кампанию лидера партии "УДАР" Виталия Кличко на выборах мэра Киева. 18 июня 2014 года президент назначил И.Грынива своим внештатным советником.

Александр Пасхавер – украинский экономист, президент Центра экономического развития. Он длительное время занимался исследованиями вопросов экономической эффективности, приватизации и демонополизации. Внештатным советником Порошенко Пасхавер стал 17 марта 2015 года.

Виктор Король – украинский политик и правоохранитель, народный депутат Украины четырех созывов. Генерал полиции первого ранга в отставке. Был назначен внештатным советником президента 23 мая 2015г.

Сергей Квит – украинский литературовед, журналист, педагог и общественный деятель, в 2007–2014 президент НУ "Киево-Могилянская академия", в 2014–2016 – министр образования и науки Украины, народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва. 29 апреля 2016г. был назначен на должность внештатного советника главы государства.

Андерс Фог Расмуссен – датский политик. В 2001–2009 гг. был главой правительства Дании, с 2009 по 2014г. генеральный секретарь НАТО. Порошенко назначил Расмуссена своим внештатным советником 30 мая 2016г.

Александр Корнейчук – в 2016–2018 возглавлял Хмельницкую ОГА, а 19 мая 2018г. стал советником Порошенко.

Юрий Ткаченко – экс глава Черкасской ОГА (2014–2018), 27 ноября 2018 назначен внештатным советником президента.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко. Также ранее отвечающий за спецслужбы замглавы АП генерал Кондратюк подал в отставку из-за разногласий с Порошенко. Также заявления об отставке подали еще два замглавы АП Виталий Ковальчук и Константин Елисеев. Также заявление об отставке написал глава министерства иностранных дел Павел Климкин, секретарь СНБО Турчинов и глава Администрации Президента Райнин.

Отметим, что по данным СМИ, скандальный первый замглавы СБУ Демчина тоже подал в отставку.