Нового главу Николаевской ОГА представят в четверг – ни Зеленского, ни Богдана, возможно, не будет

В четверг, 19 сентября, в Николаевском областном совете пройдет представление нового председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» сообщили достоверные источники в Офисе Президента.

Также стало известно, что, кроме Стадника, представят нового главу управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

По предварительной информации, на представление не приедут ни Президент Украины Владимир Зеленский, ни руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. При этом, как сообщают источники, на представление главы управления Службы безопасности приедет глава СБУ Иван Баканов.

Кроме того, о том, что 19 сентября будет представление, во вторник, 17 сентября, в ходе депутатской комиссии сообщила глава областного совета Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике. В четверг, 5 сентября, во время общения с народными депутатами от фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский подтвердил, что главой Николаевской ОГА будет назначен экс-налоговик Александр Стадник. При этом на реплику о целесообразности назначения «не местного» на такую ответственную должность, которая прозвучала из зала, Президент Зеленский ответил коротко и безапелляционно: «Это решение Президента и оно не обсуждается».

В воскресенье, 8 сентября, в центре Николаева, у дома творчества на Адмиральской прошел мини-пикет против назначения Александра Стадника на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

При этом ранее, несколько народных депутатов Украины были недовольны кандидатурой Александра Стадника, однако позже изменили свое мнение.

Отметим, будущий глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник задекларировал несколько квартир, иномарок и почти миллион гривен наличными средствами.