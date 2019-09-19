В Николаеве готовятся к представлению нового главы ОГА Стадника ОНЛАЙН

В четверг, 19 сентября, в сессионном зале Николаевского областного совета будут представлять нового главу областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом сообщают корреспонденты «Преступности.НЕТ».

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10:30 Представление главы ОГА запланировано на 11:00. По предварительной информации, в Николаев не приедут ни Президент Украины Владимир Зеленский, ни руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

Сейчас проводится регистрация представителей СМИ на данное мероприятие. В зале также собираются чиновники и депутаты городского и областного советов.

Как известно, что в начале сентября в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике. В четверг, 5 сентября, во время общения с народными депутатами от фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский подтвердил, что главой Николаевской ОГА будет назначен экс-налоговик Александр Стадник. При этом на реплику о целесообразности назначения «не местного» на такую ответственную должность, которая прозвучала из зала, Президент Зеленский ответил коротко и безапелляционно: «Это решение Президента и оно не обсуждается».

В воскресенье, 8 сентября, в центре Николаева, у дома творчества на Адмиральской прошел мини-пикет против назначения Александра Стадника на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

При этом ранее, несколько народных депутатов Украины были недовольны кандидатурой Александра Стадника, однако позже изменили свое мнение.

Отметим, будущий глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник задекларировал несколько квартир, иномарок и почти миллион гривен наличными средствами.