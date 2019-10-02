Если через год для николаевского ж/д вокзала не найдут инвестора, его отремонтируют за деньги «Укрзалізниці», - Кравцов

Николаевский железнодорожный вокзал отремонтируют за счет «Укрзалізниці», если до конца 2020 года не найдут инвесторов, готовых профинансировать проект реконструкции здания.

Об этом заявил глава правления АТ «Укрзалізниця» Евгений Кравцов в среду, 2 октября, в ходе своего визита в Николаев.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий решил отдать железнодорожный вокзал Николаева в концессию.

Евгений Кравцов, в свою очередь, заявил, что в случае, если для реконструкции вокзала так и не Евгений Кравцов удастся привлечь инвесторов, «Укрзалізниця» отремонтирует помещение за свой счет. Но на поиск инвесторов выделяют чуть больше года – до конца 2020-го.

— Мы отводим срок до конца следующего года на возможность реализации пилотного проекта по концессии вокзала «Николаев», это первый из двух вокзалов, где мы планируем реализовать концессию. Если этого не удастся, не будет достаточно инвесторов, будут какие-то другие сложности административно технические, мы будем выполнять ремонт за свои средства, - сказал Кравцов.

Сама реконструкция, по словам Евгения Кравцова, займет два года. Проект обойдется в 65 миллионов гривен. При этом, стоит отметить, что в ходе визита Крацов показал Криклию проект реконструкции жд вокзала, который рассматривал и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Проект на тот момент не вызвал одобрение у самих николаевцев.

Сам Кравцов отметил, что, реализовывая проект, будут учитываться позиции инвесторов, горожан и представителей власти.

— Разумеется, в процессе реализации проекта мы будем учитывать три основные позиции: первая – позиция правительства, вторая – это, разумеется, нужды и согласие со стороны николаевских властей, и третье – это экономическая целесообразность, то есть, для чего инвестор будет инвестировать в этот проект, - отметил Евгений Кравцов.

Владислав Криклий

А Владислав Криклий добавил, что в первую очередь, все же, будет будет учитываться позиция инвесторов.