Если через год для николаевского ж/д вокзала не найдут инвестора, его отремонтируют за деньги «Укрзалізниці», - Кравцов

Николаевский железнодорожный вокзал отремонтируют за счет «Укрзалізниці», если до конца 2020 года не найдут инвесторов, готовых профинансировать проект реконструкции здания.
Об этом заявил глава правления АТ «Укрзалізниця» Евгений Кравцов в среду, 2 октября, в ходе своего визита в Николаев.
Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий решил отдать железнодорожный вокзал Николаева в концессию.
Евгений Кравцов, в свою очередь, заявил, что в случае, если для реконструкции вокзала так и не удастся привлечь инвесторов, «Укрзалізниця» отремонтирует помещение за свой счет. Но на поиск инвесторов выделяют чуть больше года – до конца 2020-го.
— Мы отводим срок до конца следующего года на возможность реализации пилотного проекта по концессии вокзала «Николаев», это первый из двух вокзалов, где мы планируем реализовать концессию. Если этого не удастся, не будет достаточно инвесторов, будут какие-то другие сложности административно технические, мы будем выполнять ремонт за свои средства, - сказал Кравцов.
Сама реконструкция, по словам Евгения Кравцова, займет два года. Проект обойдется в 65 миллионов гривен. При этом, стоит отметить, что в ходе визита Крацов показал Криклию проект реконструкции жд вокзала, который рассматривал и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Проект на тот момент не вызвал одобрение у самих николаевцев.
Сам Кравцов отметил, что, реализовывая проект, будут учитываться позиции инвесторов, горожан и представителей власти.
— Разумеется, в процессе реализации проекта мы будем учитывать три основные позиции: первая – позиция правительства, вторая – это, разумеется, нужды и согласие со стороны николаевских властей, и третье – это экономическая целесообразность, то есть, для чего инвестор будет инвестировать в этот проект, - отметил Евгений Кравцов.
А Владислав Криклий добавил, что в первую очередь, все же, будет будет учитываться позиция инвесторов.
— Я думаю, для того, чтобы проект не потерпел фиаско, мы, в первую очередь, будем понимать вводные данные инвестора, что бы он хотел учесть. Мы, конечно, рассчитываем, что традиционно скучный и заброшенный железнодорожный вокзал превратится и в транспортный хаб, и в то же время торговую зону, - сказал Криклий.
Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведутся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».
В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.
Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.
В частности, впервые заговорили о концесси ж/д вокзала в 2018 году. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян заговорил о передаче железнодорожного вокзала в Николаеве в концессию, а также раскритиковал руководство этого вокзала за ремонт туалета накануне своего приезда.
Стоит отметить, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно был на Николаевском ж/д вокзале, и каждый раз он оставался недовольным его видом. Еще в 2017 году министр, приехав в город, заявил, что ремонт будет после реформы «Укрзалізниці», за которую он безрезультатно боролся.
Позже сообщалось, что ремонт туалета в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала в Николаеве обойдется в 5,5 миллиона гривен. Его планируют произвести в первую очередь.
И.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.
Бывший тогда главой Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».
Зимой 2019 года в здании Николаевского железнодорожного вокзала вместо установки стеклопакетов окна заклеивают полиэтиленом и скотчем.
В мае 2018 года Омелян опять посетил вокзал, раскритиковал внешний вид, как самого здания, так и туалета.
В марте 2019 года, Владимир Омелян заявил, что, в случае, если железнодорожный вокзал в Николаеве пройдет процедуру концессии, тратить средства «Укрзалізниці» на его реконструкцию сейчас не имеет смысла.