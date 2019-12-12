Попытка №5: Москаленко снова созывает сессию Николаевского облсовета, «кадровых» вопросов в повестке нет

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко в пятый раз собирает тридцатое внеочередное заседание облсовета. Кадровых вопросов в повестке дня нет.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облсовета.

Глава облсовета предлагает депутатам рассмотреть вопрос о перевыполнении бюджета, внесение изменений в программу «Турбота», назначении Лысенко В.М. на должность директора в коммунальное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат І-ІІІ ступеней-центр общего и профильного образования и комплексной реабилитации», а также Александра Добровольского на пост директора Николаевской областной филармонии.

Также на сессии рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Соколова и обращение депутатов к городскому совету по поводу софинансирования строительства боксованного корпуса Николаевской областной инфекционной больницы.

Стоит отметить, что депутаты трижды собирались на сессию, чтобы помимо бюджетных вопросов рассмотреть также кадровые вопросы, которые шли первыми в повестке дня. Однако, из-за того, что депутатский корпус разделился, ни у одной из сторон не хватает достаточного количества голосов, чтобы провести эти кадровые перестановки. Одна сторона хочет снять Викторию Москаленко с должности главы Николаевского облсовета. Сама же Москаленко намерена снять своего заместителя Андрея Кротова и назначить двоих новых заместителей.

Сначала депутаты собрались на внеочередное заседание 7 ноября. Однако был поддержан только один вопрос - о выделении финансирования на программу «Турбота» в части выделения денег на оздоровление детей. 11 ноября депутаты вновь собрались, но уже для обсуждения реформы рынка земли, но так и не определились с решением из-за отсутствия кворума. 26 ноября должна была состояться сессия Николаевского областного совета. Москаленко лично вынесла на повестку дня вопрос о лишении полномочий своего заместителя Андрея Кротова, которого обвиняет в том, что он активно сотрудничает с главой ОГА Александром Стадником. При этом, депутаты выразили готовность внести в повестку вопрос о том, чтоб снять с должности главы облсовета саму Москаленко. Сама сессия так и не началась – сначала пришло сообщение о минировании здания, которое позже не подтвердилось, потом в здание облсовета пришли добровольческие объединения, члены которых поддерживали Москаленко и требовали, чтоб депутаты не рассматривали вопрос об ее отставке. Все это время был перерыв, в течение которого главе облсовета стало плохо и ей вызвали врачей. В свою очередь, около 20 депутатов собрались на закрытое совещание, где решали вопрос о том, сколько голосов готовы отдать за снятие Москаленко с должности. После нескольких часов перерыва глава облсовета вышла к депутатам, объявила о закрытии сессии и назначила внеочередное заседание на 3 декабря.

Но 28 ноября группа депутатов Николаевского областного совета решили провести внеочередное пленарное заседание 29 ноября, о чем уведомили главу Николаевского облсовета. После этого 2 декабря Виктория Москаленко предложила убрать все вопросы, касающиеся кадровых изменений на следующем заседании сессии, которое пройдет 3 декабря. Однако 3 декабря сессия так и не началась из-за отсутствия кворума.