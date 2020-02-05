Сенат США оправдал Президента Трампа в деле по импичменту

Сенат США полностью оправдал Президента Дональда Трампа в процессе по импичменту. В ходе голосования сенаторы отказались признать Трампа виновным по обеим статьям: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Об этом сообщает ZN.UA.

По первой статье обвинения его посчитали виновным 47 сенаторов: 47 представителей Демократической партии и республиканец Митт Ромни. Он первый сенатор в истории США, который проголосовал за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента. 52 сенатора проголосовали «против».

По второй статье обвинения голоса разделились 47 «за», 54 «против». Сенатор Митт Ромни - который проголосовал за осуждение Трампа по обвинению в злоупотреблении служебным положением - проголосовал за оправдание его по этому обвинению.

По крайней мере 67 сенаторов должны были признать Трампа виновными, чтобы осудить его.

Трамп стал уже третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1999), которому вынесли импичмент в палате представителей, но оправдали в сенате. Теперь у Трампа есть возможность сконцентрироваться на предвыборной кампании.

В Сенате 53 сенатора представляют Республиканскую партию, 45 - Демократическую, а еще два сенатора позиционируют себя как независимые, но находятся в оппозиции к республиканцам, поэтому результаты импичмента оказались прогнозируемыми.

Как известно, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине. Также комитет Конгресса США обнародовал переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками.

19 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.