Отравленный в Великобриатнии российский шпион Скрипаль пришел в сознание и уже может говорить

Сергей Скрипаль Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить.

Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источники, передает УНН.

«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», - сообщила ведущая телеканала.

По ее словам, теперь, когда Сергей и Юлия вышли из комы, они содействовать следствию в расследовании своего отравления.

Ранее сообщалось, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе Шиханы Саратовской области.