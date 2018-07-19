В Кемерово начальника МЧС в деле о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в попытках помешать следствию

Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Кузбассу Александр Мамонтов Начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стало 64 человека, обвиняют в попытках помешать следствию.

Об этом заявил представитель Следственного комитета России в ходе заседания суда, передаёт Интерфакс.

Напомним, что Мамонтова обвиняют в халатности и растрате, однако вину он не признает.

Представитель СК попросил суд продлить арест экс-главы кемеровского МЧС до 25 сентября.

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», - сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова.

Самого Мамонтова вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым задержали 25 мая, спустя 2 месяца после происшествия.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар. В результате погибли 64 человека, из которых 41 - дети. Через два дня после трагедии сотни жителей Кемерово вышли на митинг с требованием к властям рассказать правдивые данные о погибших.

В итоге суд арестовал владелицу ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову и главу кемеровского Госстройнадзора Танзилию Комкову. Ранее были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, руководитель центра Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко (именно эта компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ), а также охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения о пожаре. Также в отставку подал губернатор Кемеровской области (РФ) Аман Тулеев.

В июле 2018 года в Кемерово начали демонтировать сгоревший ТЦ «Зимняя Вишня», в котором погибло 64 человека.