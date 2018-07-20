Сообщили в телефонном режиме: «Евротранстехсервис» продолжит работу на маршруте в Матвеевку

Предприятия-перевозчик «Евротранстехсервис» передумал уходить с маршрута №54, который соединяет центральную часть Николаева с отдаленным микрорайоном Матвеевка.

Об этом говорится в группе управления транспорта Николаевского горсовета в Facebook.

«По состоянию на 20 июля в телефонном разговоре с руководителем предприятия - перевозчика ООО «Евротранстехсервис» стало известно, что вышеуказанное предприятие продолжит осуществлять перевозки пассажиров согласно договорных условий на городском автобусном маршруте общего пользования № 54 «Матвеевка - ст. Николаев-грузовой», - говорится в сообщении.

Напомним, что руководство предприятия «Евротранстехсервис» написало обращение с просьбой разорвать договор на перевозки пассажиров в микрорайон Матвеевка.

Жители Матвеевки возмущались из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте. 24 июня жители Матвеевки на час перекрывали трассу Николаев-Ульяновка, чтобы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами. В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко отчитал транспортное управление Николаевского городского совета за то, что о перекрытии трассы «Николаев – Ульяновка» узнает из интернета, а не от работников управления.

Позже начальник тарнспортного управления Олег Манушевич отметил, что проблемы с «маршрутками» в Матвеевке сложились из-за тарифной политики и заявил, что в мэрии Николаева ищут других перевозчиков.

Добавим, что в ходе встречи матвеевцев с руководством предприятия и работниками управления транспорта Николаевского городского совета в «Евротранстехсервисе» заявили, что водители уходят из-за жалоб жителей Матвеевки - последние просят провести прозрачный конкурс на перевозки.