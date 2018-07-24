«Думаю эвтаназии годами не проводились из страха перед «зоозащитниками», – директор ЦЗЖ Голобродский

Директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский считает, что предыдущие руководители замалчивали реальное положение дел, а эвтаназии животных не проводились, чтобы избежать конфликтов с зоозащитниками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Неужели зоозащитники не знали о состоянии животных, которых держали в клетках без выгула годами? Не знали о зараженных глистами животных? Не знали о нападениях на людей агрессивных собак? Почему не было проведено за все время необходимое количество эвтаназий, даже в тех случаях, когда это было нужно сделать из соображений гуманности?» - написал Голобродский.

Александр Голобродский (архивное фото) Также он отметил, что согласно доступной статистики на КП за все время руководства Ткач проводилась лишь одна эвтаназия, в частности собака до процедуры мучалась две недели от боли.

«Могу предположить, что реальное положение дел замалчивалось Людмилой Ткач, чтобы избежать конфликтов с особо агрессивными зоозащитницами. Из этих же соображений не поддавалась критике неэффективная программа ОСВ. У меня нет сомнений, что она боялась. Посмотрите, какую травлю «зоозащитники», которые «крышевали» деятельность Ткач, устроили на меня. Страшно представить, что с ней бы сделали, зная о всех проколах в ее деятельности. Или если бы она провела своевременно необходимые эвтаназии. Думаю, эвтаназии годами не проводились из страха перед «зоозащитниками», - заявил директор КП.

Также директор предприятия предположил, что «некоторые зоозащитницы, которые имели доступ на КП и обладали всей полнотой информации сознательно скрывали реальное состояние дел, «крышуя» таким образом деятельность Людмилы Ткач и получая взамен определенные бонусы для своей организации».

«Например, по факту превратив коммунальное предприятие в приют для животных (каковым оно не является), или продолжая собирать деньги в соцсетях на давно безнадежное, умирающее либо агрессивное животное», - отметил Голобродский.

При этом он добавил, что на данный момент статистику приходится восстанавливать по крупицам, так как сервер уничтожили, страницы из некоторых журналов учета вырвали, некоторые формы учета просто не велись.

Все говорит о том, что кто-то заметал следы своей деятельности. Все говорит о том, что в разные годы руководители КП «Центр зашиты животных» становились заложниками таких организаций как «Феникс», «Шарон», которые предоставляли свою «защиту» в обмен на определенные бонусы. Кстати, как и некоторые депутаты городского совета», - написал Голобродский.

«Безотносительно к моей дальнейшей деятельности на КП «Центр защиты животных» - пока руководство КП будет идти на поводу у агрессивных зоозащитников, Закон выполнятся не будет, КП по прежнему будет для них кормушкой, а жители города – заложниками», - подытожил чиновник.

Напомним, что николаевское коммунальное предприятие «Центр защиты животных» временно прекратило отлов собак.

Ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».