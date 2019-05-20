Порошенко подписал свой последний указ об увольнении Турчинова с должности секретаря СНБО

Александр Турчинов Петр Порошенко уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Об этом свидетельствует соответствующий указ Президента Украины №297/2019 от 19 мая.

«Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – написано в указе.

Как известно, 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Петра Порошенко. Также глава Администрации президента Игорь Райнин написал заявление об отставке.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко. Также ранее отвечающий за спецслужбы замглавы АП генерал Кондратюк подал в отставку из-за разногласий с Порошенко. Также заявления об отставке подали еще два замглавы АП Виталий Ковальчук и Константин Елисеев. Также заявление об отставке написал глава министерства иностранных дел Павел Климкин.

Отметим, что по данным СМИ, скандальный первый замглавы СБУ Демчина тоже подал в отставку.