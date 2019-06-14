Мэр Сенкевич готов забрать «Искру» в собственность Николаева, но после того, как облсовет приведет его в то состояние, в котором его получил

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что город сможет принят в коммунальную собственность здание бывшего кинотеатра «Искра» в том случае, когда Николаевский облсовет как нынешний балансодержатель восстановит его до того состояния, в котором они его принимали от города.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Так, он сообщил, что в городском бюджете нет денег на реконструкцию кинотеатра «Искра», так как невозможно заложить в бюджет финансирование, если здание не находится в собственности города. К тому же Александр Сенкевич уверен, что если встанет вопрос о финансировании реконструкции кинотеатра и каких-то других объектов, то депутаты сойдутся в мнении, что есть более важные вопросы, чем реконструкция здания бывшего кинотеатра.

— Кинотеатр «Искра» в определенном состоянии был передан в собственность областного совета, для того чтобы он превратился в филармонию. Передали. Филармонии не получилась. Областная филармония продолжает ютиться у нас в ДК «Строителей». Но за это время здание находится в совершенно другом состоянии, не в том в каком мы передавали области. И сегодня просто так принять его, как арендную машину, которую по ямам побили, колеса пробили, и ее забирают, мы не можем. Я считаю, что необходимо, чтобы временный собственник, который содержал эту собственность (Николаевский областной совет, - ПН), обязан привести его в то состояние, в которое он его взял. Или мы должны совместно принять решение, что мы делаем с этим объектом, или мы его сносим и строим новый, или строим на базе этого что-то другое, - заявил мэр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета. В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

При этом, депутат Николаевского областного совета Федор Барна считает, что именно начальник управления культуры Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров виноват в том, что заброшенный кинотеатр «Искра» оказался в аварийном состоянии.