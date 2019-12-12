Николаевского адвоката, подозреваемого в присвоении жилья умерших, уличили еще в одном аналогичном преступлении

Глеб Михайлов (фото из архива) В четверг, 12 декабря, прокуратура сообщила о подозрении николаевскому адвокату, который мошенническим путем незаконно завладел двумя квартирами, в совершении еще одного аналогичного преступления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ходе расследования установлено еще один эпизод его преступной деятельности. В частности, указанное лицо использовало заведомо поддельные документы - договор купли-продажи и решение одного из судов города Николаева о признании права собственности на квартиру гражданина другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартиры составляет почти 400 тысяч гривен.

Действия адвоката квалифицированы по части 4 статьи 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков» и части 4 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

«Обращаемся к гражданам, которые возможно были обмануты аналогичным образом обращаться в правоохранительные органы», – добавили в прокуратуре.

Как известно, 29 октября николаевскому адвокату Глеба Михайлову вручили подозрение. Следствие установило, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен.

1 ноября Михайлов не явился на заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации. Однако в БСМП говорили, что он не поступал к ним. Позже суд разрешил полиции принудительно его доставить для избрания меры пресечения.

4 ноября адвокат Глеб Михайлов, подозреваемый в присвоении жилья, все же явился в судебное заседание, и ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможность внесения залога порядка 600 тысяч гривен.

В четверг, 14 ноября, за подозреваемого Михайлова внесли залог в размере в размере 602 тысячи 100 гривен и он вышел из-под стражи в тот же день.

Напомним, что Михайлов представлял интересы Приходько по делу завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» и проиграл ряд судебных процессов в разных инстанциях. Стоит отметить, что дело связано с выводом Андрея Кривохижи из соучредителей фирмы по поддельным документам. Адвокат Кривохижи отмечал, что к махинациям причастны ряд регистраторов.

А в апреле 2016 года в Николаеве прокуратура совместно с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали работника одного из районных военкоматов и адвоката, которые вымогали и получили 2 тысячи 100 долларов взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Адвокатом, который фигурировал в этом деле, также был Михайлов.