Мэр Николаева рассчитывает, что нардепы выделят субвенцию на реконструкцию ДК «Молодженый», на которую нужно треть миллиарда гривен

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет 360 миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежный», поэтому он надеется на помощь народных депутатов.

Об этом он заявил в пятницу, 20 декабря, в ходе внеочередного заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял член исполкома Михаил Беседин при обсуждении проекта бюджета на 2020 год, который возмутился тем, что чиновники провели торги на реконструкцию ДК на сумму 360 миллионов гривен, в то время, когда есть более существенные проблемы в городе, нуждающиеся в финансировании.

— Вы там (в бюджете на 2020 год, - ПН) нашли какие-то деньги на ДК «Молодежный»? Мы ожидаем, что депутаты Верховной Рады как-то сделают свой взнос в развитие Николаева и найдут деньги соцэкономразвития как раз на развитие таких больших объектов, на которые у Николаева нет денег, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что в ходе заседания сессии, на которой принимали бюджет на 2020 год, выяснилось, что те 10 миллионов гривен, которые были выделены на ДК в 2019 году, и которые перераспределяли на погашение долгов по зарплате и электроэнергии для «Николаевоблтеплоэнерго» не заложены на следующий год. Поэтому в ходе совещания мэра с главами фракций было принято решение в рамках одного распорядителя бюджетных средств - управления культуры, перенести со спецфонда 6,6 миллионов и добавить на реконструкцию ДК «Молодежный», которые будут перераспределены уже в 2020 году.

Также добавим, что ранее в комментарии «Преступности.НЕТ» мэр сообщал, что общался по этому вопросу с нардепами и озвучивал просьбу о выделении госсубвенции на реконструкцию объекты, однако на такую просьбу нардепы отреагировали «с долей скептицизма».

Напомним, что первый тендер на реконструкцию дворца культуры провели осенью 2017 года. Ожидаемая стоимость была 93,2 миллиона гривен. Победила в торгах фирма ЧАО СК «Житлопромбуд-8», предложив за свои работы 90 миллионов гривен. Из бюджета подрядчику успели заплатить 22 миллиона 157 тысяч 803 гривны, после чего 26 июня 2019 года договор был разорван по причине существенных изменений проекта. В 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

Стоит отметить, что члены архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета остались недовольны вторым проектом реконструкции ДК «Молодежный». По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.

После корректировки проекта стоимость реконструкции николаевского ДК «Молодежный» увеличилась в четыре раза до трети миллиарда гривен. Аукцион должен был состояться 16 декабря 2019 года. Предполагалось, что работы подрядчик должен будет выполнить до 25 декабря 2023 года. На торги подалась лишь одна компания - ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» с предложением в 358 миллионов 831 тысячу 192 гривны. В связи с тем, что больше никто из фирм не подал свои предложения тендер отменили. 12 декабря ситуация повторилась, только теперь ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» предложил на 540 тысяч 144 гривны меньше, чем в предыдущий раз, а именно - 358 миллионов 291 тысячу 48 гривен. В итоге, 16 декабря, руководство ДК «Молодежный» заключило договор с данной фирмой. Выполнить работы подрядчик должен 25 декабря 2023 года.