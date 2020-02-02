В Ухане за неделю построили больницу для больных коронавирусом на тысячу мест

В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Принимать больных госпиталь «Хошэньшань», рассчитанный на 1 тысячу мест, начнет в понедельник. Лечить их будут 1,4 тысячи военных медиков.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Глава Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что у девушки, которая вернулась из Китая, и у которой было подозрение на новый коронавирус, на самом деле оказалась другая болезнь – аденовирус. Ранее на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.

В Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу, тогда планировали, что будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям ОГА, в том числе и Николаевской, усилить меры защиты от коронавируса на местном уровне.

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон заявил, что с 1 февраля страна не будет впускать в страну людей, которые побывали на материковой части Китая и не являются гражданами Австралии.

Также напомним, первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах — умер 44-летний мужчина, приехавший из Уханя.