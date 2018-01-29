«Не описывается какими-либо словами», - глава НАБУ Сытник о коррупции на госпредприятиях

Масштаб коррупции на украинских государственных предприятиях «не описать никакими словами» и он является основным источником политической коррупции - финансирования фракций и партий парламента, лоббирующих свои интересы.

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на презентации результатов опроса Американской торговой палаты о восприятии бизнесом коррупции в Украине, передает Интерфакс-Украина.

- То, что мы увидели в государственном секторе, не описывается какими-либо словами. Мы прошлись по государственным предприятиям, провели аресты. Я не буду долго рассказывать, это было на слуху. И в принципе мы увидели, что коррупция в государственном секторе - это источник политической коррупции, финансирования фракций и партий, которые создают законы под себя, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство США заступилось за НАБУ и призвало власти Украины искоренить коррупцию.

Как известно, СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Позднее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины и заявил, что агенты разведки бюро должны проходить открытый конкурс. В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый был убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон. Однако выяснилось, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.