«Потихоньку гниют», - глава НАБУ Сытник о судьбе громких антикоррупционных дел

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что расследованные антикоррупционными органами дела «потихоньку гниют» в украинских судах.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, освобождение коррупционеров из-под стражи и их восстановление в должностях не мотивируют людей, которые столкнулись с коррупцией, рассказывать о ней.

- Мы каждый день читаем: тому уменьшили залог, того освободили из-под стражи, того восстановили в должности... И я понимаю, что такие факты не мотивируют людей, столкнувшихся с коррупцией, сообщать о ней. Потому что даже если мы отреагируем, расследуем и отправим дело в суд, потом это дело начинает потихоньку «гнить». А обвиненный человек постепенно начинает восстанавливаться в должности, постепенно он восстанавливается в глазах общества и фактически начинает заниматься тем, чем занимался до ареста, - отметил Сытник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство США заступилось за НАБУ и призвало власти Украины искоренить коррупцию.

Как известно, СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем в НАБУ заявили о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.

Позднее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины и заявил, что агенты разведки бюро должны проходить открытый конкурс. В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый был убежден, что руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины найдут взаимопонимание во время их визита в Вашингтон. Однако выяснилось, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходит с 4 по 6 декабря в Вашингтоне.