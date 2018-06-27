Полиция примет срочные меры для защиты ромов, - Князев

Полиция примет срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Об этом на селекторном совещании заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба Национальной полиции.

По словам Князева, сотрудники полиции превенции и патрульные примут ряд мер для установления мест проживания и временного пребывания ромов, а также их передвижения по стране.

- Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовное полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован, - подчеркнул Князев.

Напомним, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. 24 июня, полицейские задержали семерых юношей 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.

Ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Также в Киеве толпа ромов жестоко избили 16-летнего парня.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.