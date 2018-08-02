Силовики показали, из чего Савченко с Рубаном хотели обстрелять центр Киева

СБУ и Генеральная прокуратура рассказали об организации теракта, который, по словам правоохранителей, должны были совершить в центре Киева народный депутат Украины Надежда Савченко и координатор миссии «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Подробности сообщает директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает Украинская правда.
- Достаточно до 20 человек, чтобы это все привести в действие, – сказал он.
По мнению эксперта, удары с минометов, найденных у Рубана, непосредственно наносить могли до 10 человек.
- Если они одновременно будут использоваться, достаточно до 10 человек, не надо наводчика, – рассказал Рувин.
По его словам, для осуществления более сорока выстрелов хватило бы максимум 15 минут. Минометы можно было бы разместить на барже или на Трухановом острове.
2 августа 2018 г.
По его словам, якобы запланированные 44-46 выстрелов можно было осуществить за 15 минут максимум.
- Достаточно одной баржи для того, чтобы установить все 4 миномета, два гидроцикла для того, чтобы потом уехать, например, в Гидропарк и там спрятаться среди населения, – считает эксперт.
По подсчетам специалистов, подобный теракт мог бы привести к тому, что 7.5-10 тысяч людей погибли бы или получили ранения.
2 августа 2018 г.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в данный момент правоохранители изучают связь Савченко с Виктором Медведчуком.
Фотографии и видео продемонстрированного силовиками оружия, которое планировалось использовать во время теракта, опубликовала на своей странице в Twiter журналист Марьян Кушнир.
Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.
На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.
Как известно, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.