Силовики показали, из чего Савченко с Рубаном хотели обстрелять центр Киева

СБУ и Генеральная прокуратура рассказали об организации теракта, который, по словам правоохранителей, должны были совершить в центре Киева народный депутат Украины Надежда Савченко и координатор миссии «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Подробности сообщает директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает Украинская правда.

- Достаточно до 20 человек, чтобы это все привести в действие, – сказал он.

По мнению эксперта, удары с минометов, найденных у Рубана, непосредственно наносить могли до 10 человек.

- Если они одновременно будут использоваться, достаточно до 10 человек, не надо наводчика, – рассказал Рувин.

По его словам, для осуществления более сорока выстрелов хватило бы максимум 15 минут. Минометы можно было бы разместить на барже или на Трухановом острове.

По его словам, якобы запланированные 44-46 выстрелов можно было осуществить за 15 минут максимум.

- Достаточно одной баржи для того, чтобы установить все 4 миномета, два гидроцикла для того, чтобы потом уехать, например, в Гидропарк и там спрятаться среди населения, – считает эксперт.

По подсчетам специалистов, подобный теракт мог бы привести к тому, что 7.5-10 тысяч людей погибли бы или получили ранения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в данный момент правоохранители изучают связь Савченко с Виктором Медведчуком.

Фотографии и видео продемонстрированного силовиками оружия, которое планировалось использовать во время теракта, опубликовала на своей странице в Twiter журналист Марьян Кушнир.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.