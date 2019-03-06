Солдата, по вине которого произошел смертельный пожар в палатке на «Широком лане», приговорили к двум годам условно

Военнослужащего, по вине которого произошел пожар в палатке «Широкий лан, в ходе которого один человек погиб и несколько пострадали, наказали двумя годами условно. Также с него взыскали почти 200 тысяч гривен ущерба.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло на полигоне 13 марта 2018 года в палатке военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады. Платка загорелась из-за нарушения правил использования буржуйки. Один военнослужащий в результате пожара погиб, а семеро – получили ожоги разной степени.

Следствие установило, что около 03:40 старший солдат не прикрыл поддув печи и залил из платиковой бутылки через топочные дверцы печи легковоспламеняющейся горючее вещество. Огонь перебросился на бутылку и военнослужащий откинул ее, что и спровоцировало дальнейший пожар.

В суде обвиняемый признал вину и подтвердил установленные обстоятельства.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 412 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества») и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Одновременно суд освоидил его ототбывания наказании в тюрьме с испытательным сроком в два года.

Также суд взыскал с него ущерб за испорченное имущество воинской части в размере 131 тысяча 597 гривен, а также трат на лечение пострадавших в общей сумме почти 66 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что буквально за пару дней до этого происшествия 13 марта 2018 года в сети показали фото, на которых видно ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. После чего военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Хотя после этого заместитель командира 92-й отдельной механизированной бригады, подполковник Максим Марченко стал показывать, как на полигоне «улучшают условия проживания военнослужащих». А прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.

В марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».

Компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.

Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Отметим, что военная прокуратура в рамках уголовного производства планировала осмотреть объекты строительства объектов в лагерном городке на полигоне «Широкий лан».