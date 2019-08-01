Николаевская полиция планирует до октября этого года закончить расследование «маргаринового дела»

В Николаеве полиция планирует до октября 2019 года завершить досудебное расследование так называемого «маргаринового скандала, когда в школы и детсады поставлялось некачественное масло.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Со слов следователя, планируем закончить в октябре месяце этого года. Подозрения там есть и направлены дела в суд, - сообщил Анохин.

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас напомнил, что дело квалифицируется как хищение бюджетных средств в особо крупном размере по части 5 статья 191 и двум предпринимателям (речь идет о фирмах «Айскомпани» и «Сонед», - ПН), которые занимались поставкой масла вынесены подозрения.

— Думаю, скоро мы определимся в части должностных лиц городской власти. У него (экс-директора КОПа Глеба Новторова, - ПН) есть 367 статья – халатность, которая повлекла за собой тяжкие последствия. И думаю, до октября месяца мы сможем полностью передать дело в судебное заседание, - подытожил Тарас Дунас.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляла менее одного процента.

14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности директору КОПа Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства. 24 мая Новоторова опять отстранили с должности директора.

После скандала Глеб Новоторов дал интервью изданию «Преступности.НЕТ» в котором утверждал, что ситуация с поставками маргарина вместо масла является «наигранной» и направлена на то, чтобы «выжить» его с предприятия. В то же время руководители компаний ООО «Прод-Юг», ООО «Айскомпани» и ООО «Сонед», с которыми и.о. директора КОПа Леонид Мурашов разорвал контракты, также в интервью «Преступности.НЕТ» заявляют о том, что ситуация специально разыграна КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место. В свою очередь, секретарь городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против экс-директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, назвав его «клещом» и заявив, что он «слил» предприятие.