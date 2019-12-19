Суд еще раз арестовал николаевского адвоката с залогом за махинации с жильем

Глеб Михайлов (фото из архива) В Николаеве 19 декабря суд избрал адвокату, который подозревается в присвоении чужого жилья, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью покинуть следственный изолятор после внесения залога в 630,6 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, адвокат, подозреваемый в совершении преступлений по части 4 статьи 190, части 4 статьи 358 УК Украины, использовал поддельные решения суда и договор купли-продажи, чтобы лишить права собственности на квартиру гражданина, которому она принадлежит. Потом, с помощью нотариуса, он заключил договор купли-продажи указанного имущества третьим лицам. Своими действиями он причинил потерпевшему владельцу квартиры убытки в особо крупных размерах.

Прокурор ходатайство поддержал указав в качестве рисков возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей, совершить другое уголовное преступление, уничтожить вещи или документы, имеющие значение в расследовании указанного производства, препятствовать следствию иным образом.

Адвокат подозреваемого возразил против удовлетворения ходатайства, отметив, что риски необоснованные и основываются на предположениях, а правовая квалификация уголовных преступлений является неверной. Подозреваемый поддержал позицию своего защитника.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, судья по Светлана Скрипченко постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2020 года с возможностью внесения залога в сумме 630 600 гривен.

Как известно, 29 октября николаевскому адвокату Глеба Михайлову вручили подозрение. Следствие установило, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен.

1 ноября Михайлов не явился на заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации. Однако в БСМП говорили, что он не поступал к ним. Позже суд разрешил полиции принудительно его доставить для избрания меры пресечения.

4 ноября адвокат Глеб Михайлов, подозреваемый в присвоении жилья, все же явился в судебное заседание, и ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможность внесения залога порядка 600 тысяч гривен.

В четверг, 14 ноября, за подозреваемого Михайлова внесли залог в размере в размере 602 тысячи 100 гривен и он вышел из-под стражи в тот же день. А 12 декабря прокуратура сообщила адвокату о подозрении в совершении еще аналогичного преступления - по версии следствия, он мошенническим путем незаконно завладел двумя квартирами.

Напомним, что Михайлов представлял интересы Приходько по делу завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» и проиграл ряд судебных процессов в разных инстанциях. Стоит отметить, что дело связано с выводом Андрея Кривохижи из соучредителей фирмы по поддельным документам. Адвокат Кривохижи отмечал, что к махинациям причастны ряд регистраторов.

А в апреле 2016 года в Николаеве прокуратура совместно с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали работника одного из районных военкоматов и адвоката, которые вымогали и получили 2 тысячи 100 долларов взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Адвокатом, который фигурировал в этом деле, также был Михайлов.