Полиция задержала николаевца и машиниста на воровстве более тонны топлива из поезда

В Николаеве ночью 15 января полицейские задержали двух мужчин во время кражи топлива из тепловоза.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Полицейские установили, что местный 41-летний житель вместе с машинистом при помощи специально оборудованных помпы и шлангов откачивали из топливных баков тепловоза «Укрзалізниці» дизельное топливо в резервуар на автомобиле «УАЗ».

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили в «УАЗ» емкость для хранения дизеля и более тонны похищенного горючего.

Предварительно по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела.

Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений, связанных с похищением имущества ПАО «Укрзалізниця». Сумма нанесенного ущерба устанавливается, после чего будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как 10 мая 2019 года в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест. В рамках этого уголовного производства обыски проводились и у криминального авторитета «Осетра».

А 17 мая прошлого года в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці». В июне в Николаеве полиция задержала еще одну группировку по краже топлива из тепловозов.

6 ноября 2019 года возле Баштанки полиция и СБУ задержали машиниста тепловоза, его помощника и их подельника за кражу топлива «Укрзалізниці».

А 11 января 2020 года полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. Его также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суда арестовал Вячеслава Остерова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве.