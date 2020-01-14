В Николаеве суд избирает меру пресечения подозреваемым в вымогательстве ₴660 тысяч членам банды «Осетра»

В понедельник, 13 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирает меру пресечения пятерым подозреваемым в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен.

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12:00 11 января пятерым задержанным в возрасте от 25 до 42 лет при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 Уголовного Кодекса Украины («Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, полиция просит жертв или свидетелей вымогательств со стороны этой банды, предоставить информацию о подобных фактах следствию.