В Николаеве суд избирает меру пресечения экс-начальнику ГСЧС Одесчины – он отрицает свою вину

Виктор Федорчак В понедельник, 27 января, Заводский районный суд Николаева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему начальнику Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику ГУ ГосЧС области Виктору Федорчаку 14 января. Экс-чиновнику вменяют халатное выполнение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

Федорчака подозревают в ненадлежащей организации надзора за пожарной безопасностью, что привело к масштабным пожарам на территории города: в лагере «Виктория» (16 сентября 2017 года), в психиатрической больнице (10 июня 2019 года), в гостинице «Токио Стар» (17 августа 2019 года), в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года).

24 января суд перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку, поскольку его адвокаты недавно получили материалы и еще не ознакомились с ними, чтобы предоставлять клиенту необходимую правовую помощь.

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11:12 Виктор Федорчак кратко заявил суду, что не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении и не поддерживает ходатайство об избрании ему меры пресечения.

10:43 Прокурор закончил читать ходатайство, в котором просит применить круглосуточный домашний арест на 60 суток. Судья объявила 20 минут технического перерыва.

10:21 На данный момент прокурор уже более получаса читает полный текст ходатайства об избрании меры пресечения Федорчаку. Он оглашает материалы следствия ГБР, в которых говорится, что Федорчак несколько лет не выполнял должным образом контроль над подчиненными, проведенными проверками, что в итоге и повлекло пожары с тяжкими последствиями.

10:13 В начале заседания адвокаты заявили о своих сомнениях относительно подозрения Федорчаку. Они отметили, что по информации СМИ им известно, что основные причины масштабных пожаров в Одессе - захламленность объектов или использование на них опасных электроприборов. Также по всем случаям есть уголовные дела и подозреваемые. В связи с этим адвокаты ходатайствовали о затребовании подозрений и, если есть, приговоров по этим делам, поскольку они могут иметь отношение к делу Федорчака. Прокурор был против. Он также сказал, что такие производства есть, но ему ничего не известно об обстоятельствах, так как ими занимается не он. Суд отклонил это ходатайство.

10:10 Ходатайство рассматривает судья Инна Притуляк.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ). 11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Как известно, в Одессе в ночь на 17 августа прошлого года произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности. 20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».