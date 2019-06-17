В Николаеве неизвестный сообщил о «заминировании» зоопарка, аэропорта и православных церквей

В Николаеве утром 17 июня неизвестный прислал на электронную почту полиции Николаевской области письмо, в котором сообщалось о якобы «заминировании» зоопарка, аэропорта и всех православных церквей города.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Каких-либо требований аноним не выдвинул. На данный момент службы экстренного вызова разделились и проводят проверку на разных объектах, в частности, в зоопарке и Кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери на Садовой.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» очевидцы, в случае с Николаевским зоопарком на место прибыли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, патрульные полицейские, взрывотехники.

Сейчас проводится эвакуация посетителей и персонала, также обследуется территория на наличие взрывоопасных предметов. Планируется открытие зоопарка приблизительно спустя два часа.

«Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается личность человека, сообщившего о заминировании», - добавили в полиции.

Напомним, что за последний месяц в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.