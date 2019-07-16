Президент Зеленский в Николаеве посетит судостроительный завод и аэропорт

фото из открытых источников Президент Украины Владимир Зеленский, будучи с вероятным визитом 17 июля, в среду, посетит несколько объектов.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Офисе Президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приедет в Николаев 17 июля.

Известно, что Владимир Зеленский прилетит в Николаевский международный аэропорт, который станет его первым объектом для визита. После чего он посетит «Николаевский судостроительный завод», где, вероятно, пройдет закрытое совещание.

Стоит отметить, что передовая группа сотрудников управления государственной охраны уже находится в Николаеве.

Напомним, в Борисполе в среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой. До этого он, со словами, что «передавать «наверх» ничего не надо» и «это мычание уже вот тут стоит» отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. Позже и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

В субботу, 13 июля, Президент Владимир Зеленский в ходе совещания в Одесском морском торговом порту попросил главу ГФС Александра Власова уйти со своей должности, из-за того что тот не выполнил свое обещание. Кроме того, во время визита в Одессу Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс.

Кроме того, Владимир Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской областной государственной администрации. Им стал экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.