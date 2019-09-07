Обмен пленными: Правительственный самолёт России приземлился в Борисполе, чтобы забрать россиян на обмен

Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявили, что автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО «Лефортово», вероятно, к пункту обмена.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на российские агентства ТАСС и Интерфакс.

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

Позже стали известны фамилии политзаключенных, которые должны вернутся в Украину в рамках обменного процесса с Россией.

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10:50 Адвокат политзаключенного, журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что обмен будет на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров.

10:45 В аэропорту Борисполь приземлился самолёт с российской символикой. На нём заберут граждан России и Украины, которых обменяют на политзаключённых и украинских моряков.

10:40 К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России украинцев, сообщает Крым.Реалии. На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. С родственниками работают психологи.

«Еще не верю. Пока не увижу – не поверю», – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

10:00 Самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту «Внуково» и причалил к перрону правительственного терминала «Внуково-2». У самолета включены двигатели.

Отметим, что прямое сообщение между двумя странами прервано с начала войны.

09:55 Адвокат Полозов заявил, что моряки уже покинули СИЗО.

- По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне, - сказал Полозов.

«Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. ‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Бадамшина, в сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят в Украину.

09:50 Как пишет «Интерфакс», колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром «Внуково» в Москве.

Автобуси, які виїхали з СІЗО Москви, заїхали в аеропорт "Внуково-2". Про це повідомляє наша кореспондентка pic.twitter.com/6gvSC6hZ6K — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала «Внуково-2».