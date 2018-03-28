На николаевский аэропорт в прошлом году потратили 127,6 миллионов, а сколько еще лежит на депозите – в ОГА не в курсе

За 2017 год на коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» было потрачено 127,6 миллионов гривен из бюджетов разных уровней, в том числе 88 миллионов – из областного бюджета и 39,6 миллионов – из районных и городских.

Об этом в ходе заседания президиума Николаевского областного совета в среду, 28 марта, сообщил директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко, отвечая на вопрос депутата Татьяны Демченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вторую часть вопроса относительно того, какая сумма средств КП находится на депозитном счету в банке, Ищенко заявил, что не знает, так как «это субъект хозяйственной деятельности».

Кроме того, из уст заместителя главы Николаевской ОГА Александра Кушнира прозвучало, что в этом году администрация рассчитывает на поступление около 120 миллионов гривен из Государственного фонда регионального развития для продолжения работ в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.