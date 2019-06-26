ДЖКХ Николаева одним решением просил согласовать и установку светофоров, и ₴97,6 миллиона на реконструкцию Соборной площади

Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев попросил членов комиссии по вопросам бюджета согласовать внесение изменений и перераспределить средства бюджета развития, а именно строительство семи светофорных объектов и утвердить общую стоимость реконструкции Соборной площади в размере 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны.

Об этом речь шла в среду, 26 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекта решения члены комиссии должны были установку светофорных объектов по адресам: перекресток улицы 3-я Слободская и улица Кузнечная, улица Веселиновская угол улицы Урожайной, проспект Богоявленский угол улицы Анатолия Олейника, проспект Центральный угол улицы 8-е Марта, по улице Космонавтов в районе школы №20, на перекрестке улицы 1-я Линия и проспект Мира, перекресток улицы Большая Морская и улицы Московской.

Также должны были уменьшить расходы по объекту реконструкция Флотского бульвара в Центральном районе Николаева и увеличить расходы по объекту реконструкция площади Соборной в Центральном районе Николаева на сумму 31 миллион 017 тысяч 184 гривны, тем самым определив общую стоимость объекта в 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны.

Глава комиссии Александр Бернацкий напомнили, что ранее члены комиссии предлагали Сергею Кореневу разделить эти вопросы и отдельно выйти с вопросом по светофорам и отдельно по Соборной площади. Однако, Сергей Коренев отметил, что данное решение уже согласовал исполнительный комитет. В связи с этим, члены комиссии готовы были поддержать только вопросы по светофорам, сославшись на то, что эти объекты должны были появиться еще до декабря 2018 года.

В свою очередь, Сергей Коренев просил комиссию поддержать проект решения полностью и объяснил, что 31 миллион гривен появился из-за экономии средств на объекте по капитальному ремонту улицы Турбинной, посколько не успевают сделать проект, и не успевают с реконструкцией Флотского бульвара.

— У нас формируются 31 миллион гривен, для перераспределения к тем 35 миллионам, которые уже есть на реконструкцию Соборной площади (их запланировали в бюджете на 2019 год, - ПН) и добавляем еще 30 миллионов гривен на реконструкцию. Прошу комиссию согласовать, тут все просто, - отметил чиновник.

Однако депутатов информация Сергея Коренева не убедила:

— Это очень здорово, что два таких противоречивых решения внесли в одно решения исполкома. Если я не готов голосовать за Соборную площадь, то получается, что я не готов голосовать за светофоры. Именно из этих соображений мы просили вас эти вопросы разъединить, - заявил депутат Артем Грозов.

Также он добавил, что до этого депутаты предложили много объектов, на которые необходимо направить дополнительные средства, и отметил, что они выйдут за рамки средств предлагаемых на реконструкцию Соборной площади.

Кроме этого, депутат Елена Киселева, которая не входит в состав комиссии акцентировала внимание на том, что распределять средства на другие объекты, когда есть возможность выделить их на незавершенные объекты, было бы не совсем честно.

В частности, депутаты отметили, что если согласуют эти решение, то на сессии им придется согласовать решение о выделении дополнительных средств на окончание реконструкции Соборной площади - 66,6 миллионов гривен, а так как многие из них не поддерживают саму реконструкцию, то и голосовать за это решение они не хотят. А если они не согласуют решение предложенное ДЖКХ, то получиться так, что они против установки новых светофоров. В итоге депутаты, так и не внесли вопрос в повестку дня и соответственно не проголосовали за него.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.