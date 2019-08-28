В Николаеве подписали договор с польской фирмой на проектирование ремонта Варваровского моста: «Мы удовлетворим все ваши требования»

В среду, 28 августа, глава тендерного комитета департамента ЖКХ Николаевского городского совета Александр Брыжатый подписал договор на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста с директором польской фирмы «Mosty Gdansk Limited Liability Company» Адамом Надольным.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что данная компания имеет значительный опыт проектирования мостов - по их проектам мосты стоят по всей Польше.

- Мы увидели значительное снижение нормативов, по которым мы рассчитывали, практически, в 2 раза, на цифру ориентировочно равную 10 миллионам гривен, - заявил Сергей Коренев.

Также чиновник отметил, что каждые два месяца будут отчитываться о проделанной работе.

Адам Надольный отметил, что фирма занимается конструированием и дизайном мостов, дорог, зданий и гидротехнических конструкций.

- У нас есть опыт выполнения работ за пределами Польши, например в Норвегии и Турции. Мы делали проект виадука в Турции. Я уверен, что здесь в Николаеве мы тоже сможем удовлетворить все ваши требования, - отметил генеральный директор фирмы «Mosty Gdansk Limited Liability Company».

Также он отметил, что в ближайшем будущем фирма планирует создать веб-страницу, которая будет посвящена прогрессу по этому проекту.

Как известно выполнить проект фирма должна 31 марта 2020 года.