В Николаеве подписали договор с польской фирмой на проектирование ремонта Варваровского моста: «Мы удовлетворим все ваши требования»

В среду, 28 августа, глава тендерного комитета департамента ЖКХ Николаевского городского совета Александр Брыжатый подписал договор на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста с директором польской фирмы «Mosty Gdansk Limited Liability Company» Адамом Надольным.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что данная компания имеет значительный опыт проектирования мостов - по их проектам мосты стоят по всей Польше.
- Мы увидели значительное снижение нормативов, по которым мы рассчитывали, практически, в 2 раза, на цифру ориентировочно равную 10 миллионам гривен, - заявил Сергей Коренев.
Также чиновник отметил, что каждые два месяца будут отчитываться о проделанной работе.
Адам Надольный отметил, что фирма занимается конструированием и дизайном мостов, дорог, зданий и гидротехнических конструкций.
- У нас есть опыт выполнения работ за пределами Польши, например в Норвегии и Турции. Мы делали проект виадука в Турции. Я уверен, что здесь в Николаеве мы тоже сможем удовлетворить все ваши требования, - отметил генеральный директор фирмы «Mosty Gdansk Limited Liability Company».
Также он отметил, что в ближайшем будущем фирма планирует создать веб-страницу, которая будет посвящена прогрессу по этому проекту.
Как известно выполнить проект фирма должна 31 марта 2020 года.
Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.
В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.
В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».
Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.
Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.
В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.
В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.
В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.
К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.
Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.
12 июля департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил четвертый тендер на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста. Сумму увеличили до ₴19,8 миллионов.