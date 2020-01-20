Премьер Гончарук отчитался, что в 124 городах Украины снизили платежки на тепло на 30% - Николаева в их числе нет

Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшены платежки для населения:

- сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:

от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн в Львовской обл;

- по 2-комнатных квартирах:

от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .;

- по 3-комнатных квартирах:

от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

Также в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

По словам премьера, это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

Стоит отметить, что на предоставленной премьером инфографике видно, что пять областных центров, а именно Сумы, Черкассы, Черновцы, Николаев и Полтава не проводили перерасчет.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

Отметим, что стоимость платежки за декабрь 2019 года для абонентов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и абонентов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» снизилась в сравнении с выставленными ценами за аналогичный период в 2018 году.

При этом, «Николаевская ТЭЦ» может изменить дату приема показаний – говорят, что так цифры в платежках станут точнее.