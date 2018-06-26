Одесский суд отказал Сенкевичу в просьбе закрыть апелляцию на его восстановление на посту мэра Николаева

Александр Сенкевич Одесский апелляционный административный суд во вторник, 26 июня, отказал Александру Сенкевичу и его представителям в закрытии апелляционного производства относительно его восстановления на посту городского главы Николаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор одной из апелляционной жалоб Ростислав Филевский.

«Одесский апелляционный административный суд отказал истцу Сенкевичу и его 4 представителям в удовлетворении ходатайства о закрытии апелляционного производства. Суд рассматривает жалобы по существу», – написал Филевский.

По информации «Преступности.НЕТ», коллегия судей в составе Александра Димерлия, Степана Домусчи и Александра Ещенко назначила рассмотрение жалоб по факту на 16 июля.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Также сообщалось, что городской глава Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатоми горсовета апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды».

Добавим, что Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. На данный момент в суде находятся только Ростислав Филевский и Сергей Исаков. 21 июня прошло подготовительное заседание по этим апелляционным жалобам.