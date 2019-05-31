Нардеп Жолобецкий надеется, что Гройсман успеет решить вопросы по крейсеру «Украина» и Николаевскому судостроительному заводу

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий в очередной раз поговорил с премьер-министром Владимиром Гройсманом о проблемах с заработной платой для работников Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара и погашением задолженности за крейсер «Украина».

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Жолобецкий высказал надежду, что ему удастся добиться постановления Кабинета Министров Украины, благодаря которому можно будет решить вопрос задолженности по зарплате работникам завода. Что касается крейсера, по мнению нардепа, сначала нужно его демилитаризировать, а потом можно говорить о продаже.

— Думаю, что, пока он будет работать премьером, мне удастся добиться того, чтоб было постановление Кабмина, которое будет подписано действующим премьер-министром и после которой мы сможем решить вопрос, как с крейсером, так и по задолженности по зарплате. По крейсеру – это первое – демилитаризация и дальше уже будет Кабмин решать – кому-то его продавать или что-то делать, принимать другое решение, - добавил Жолобецкий.

Напомним, что по словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина, задолженность по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. завод имени 61-го коммунара) начнут выплачивать до конца весны.

Также напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительстванасчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку. Однако, в четверг, 30 мая Верховная Рада провалила отставку Владимира Гройсмана.