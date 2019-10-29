В Николаевской ОГА заявили, что ремонт шахматного клуба не будет закончен в срок из-за возникших дополнительных работ

Реконструкция Николаевского областного шахматно-шашечного клуба имени Николая Шелеста не будет закончена до конца года, как это предусматривалось в проекте.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает «Преступности.НЕТ».

В ходе обсуждения этого вопроса заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи рассказал, что во время реконструкции возникли дополнительные работы – к примеру, выяснилось, что фундамент в Валентин Гайдаржи некоторых местах глубже, чем было предусмотрено в проекте, в некоторых стенах оказались деревянные балки, а фронтоны на фасаде надо будет отливать заново.

— Фундамент там действительно проектировался на 2-3 метра, как по геологии заказывали. По факту, когда дошли до фундамента, оказалось там местами 6 метров, местами 7 метров, надо было усиливать и так далее. Это один вид допработ. Мы понимали, что этим не закончится. Следующий вид допработ – должны были отбить штукатурку на несущей стене. Отбили штукатурку и оказалось, что шагом в три метра стоят деревянные колонны диаметром 100 миллиметров, которые находятся в аварийной ситуации. Было принято решение эту стенку демонтировать. Это второй вид допработ, о которых мы не знали. Третий вид работ – это фронтоны. По проекту их нужно было реставрировать. (…) Они аварийные и их пришлось демонтировать. Вместо них, учитывая, что это памятник архитектуры, будет сделаны из легких материалов и установлены такие же фронтоны, - сказал Гайдаржи.

Он добавил, что все эти дополнительные работы будут внесены в проект, из-за чего срок сдачи объекта сдвинется.

Стоит отметить, что об этих же работах, которые возникли в ходе ремонта, «Преступности.НЕТ» рассказал прораб Алексей Чечелев.

Напомним, 29 сентября Стадник заявил, что знает, кто лоббирует затяжной процесс реконструкции шахматной школы и обратился к правоохранительным органам заняться расследованием этого.

12 октября стало известно, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных денег при реконструкции «Областного шахматно-шашечного клуба» имени Николая Шелеста.

Как известно, управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля 2018 года заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составила 12 миллионов 375 тысяч гривен.

А до этого сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце 2017 года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, 30 мая 2018 года депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

В июле 2019 года глава Николаевского облсовета Москаленко снова проверила, как проходит ремонт шахматного клуба и ей пообещали, что до конца года работы завершат.

5 сентября в Николаевском облсовете отказали отдать часть финансирования ремонта шахматной школы на строительство стадиона в Витовском районе, на работы по которому государство выделило субвенцию, но необходимо дофинансирование.