Директор «Николаевского облавтодора» Харлан теперь утверждает, что его заставили написать заявление «под давлением»

Начальник ДП «Николаевский облавтодор» Денис Харлан заявил, что уволиться его заставили.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Денис Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам собеседника "Преступности.НЕТ", он это сделал после разговора с руководителем «Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» Романом Косинским. При этом, в комментарии изданию Харлан не упоминал о давлении со стороны Косинского.

Теперь же Харлан утверждает, что заявление его написать вынудили, при этом, не объясняя причин.

«Меня вызвали... И под давлением, без объяснения причин, вынудили написать заявление, заверяя, что примут мою отставку только после проведения комплексной проверки предприятия.

Официально заявляю, что я знаю как, хочу, и могу наладить работу предприятия. Но увы, некоторым это не выгодно! Надеюсь, что руководству ДАК, Укравтодору, и министру инфраструктуры, не безразлично что будет с Николаевским облавтодором!» – написал Харлан.

Кроме того, директор облавтодора намекнул на «деятелей», которые мешают ему «открыто и эффективно» работать в этой структуре.

«За короткий промежуток времени удалось сделать важные реформы в ДП «Николаевский облавтодор», которые заложили надёжный фундамент для возрождения предприятия, которое долгие годы грабили и уничтожали. Но есть в Николаеве «деятели», которые очень не хотят, чтобы ДП «Николаевский облавтодор» открыто и эффективно работал. Они отчаянно, всеми методами борются за то, чтобы всё осталось, как есть. Что бы процветал бардак, халатность и воровство», - добавил Денис Харлан.

Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации. Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах.