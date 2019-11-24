Адвокат президента США Джулиани заявил, что имеет компромат на Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что хранит компромат на семью бывшего вице-президента США, а ныне одного из возможных кандидатов в президенты на будущих выборах Джо Байдена.

Об этом Джулиани написал в своем Twitter.

Он отметил, что у него есть «страховка» на случай, если его «принесут в жертву». Речь идет о документах о «четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения». И эти документы, по словам Джулиани, хранятся у него в сейфе.

Джулиани подчеркнул, что если он «исчезнет», то эти документы «немедленно опубликуют».

Напомним, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рекомендовал Украине «провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.