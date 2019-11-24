Адвокат президента США Джулиани заявил, что имеет компромат на Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что хранит компромат на семью бывшего вице-президента США, а ныне одного из возможных кандидатов в президенты на будущих выборах Джо Байдена.
Об этом Джулиани написал в своем Twitter.
Он отметил, что у него есть «страховка» на случай, если его «принесут в жертву». Речь идет о документах о «четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения». И эти документы, по словам Джулиани, хранятся у него в сейфе.
Джулиани подчеркнул, что если он «исчезнет», то эти документы «немедленно опубликуют».
Напомним, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рекомендовал Украине «провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.
Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.
Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.
Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.
В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.
При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.