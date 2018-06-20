«Это не болезнь, оно не лечится», - Супрун развеяла миф о гомосексуальности

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, развеивая медицинские мифы, заявила, что гомосексуальность – это не болезнь, и ее нельзя вылечить.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы разрушаем мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность — это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, который лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказались совершенно неэффективными», — пишет она.

По словам чиновницы, еще во второй половине прошлого века после ряда исследований ученые пришли к выводу, что гомосексуальная ориентация человека формируется до его рождения независимо от образа жизни, окружения или характера, а в природе встречается у 1500 видов животных — от насекомых до млекопитающих.

Гомосексуальность была официально вычеркнута Всемирной организацией из международной классификации болезней (МКБ-10) в 1992 году.

«Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука… Социум не может повлиять на сексуальную ориентацию. Однако он точно может обеспечивать людям права и возможности независимо от нее», — подчеркнула Супрун.

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