Семь школ Николаевщины закрыты на карантин, - в одной из них преподаватель заболел корью

В семи школах Николаевской области на сегодняшний день введен карантин из-за отсутствия учеников.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в департаменте образования Николаевской областной государственной администрации.

Сообщается, что карантин введен в школах, по одной в Снигиревском, Николаевском, Братском, Еланецком, Новоодесском районе, а также в Галициновской ОТГ. В Братском районе карантин в двух школах.

В департаменте отметили, что карантин в школах ввели не в одно и то же время – какие-то школы временно закрыты с 4-го февраля, какие-то с 5-го, некоторые с седьмого. Вопрос о прекращении карантина будет рассмотрен перед началом следующей недели.

Отметим, что в большинстве школ карантин ввели в связи с низким посещением из-за ОРВИ. Однако в Зеленоярской школе Николаевского района обучение приостановили в связи с тем, что один из преподавателей заболел корью. Ученикам школы проводят обучение дистанционно.

— Приостановлен процесс и у них дистанционное обучение налажено, они все продолжают учиться, но на дистанционном обучении, - сообщили в департаменте, - отметили в департаменте.

Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.

С 31 января образовательный процесс приостановили еще в 10 учебных учреждениях. С 4 февраля в 53 школах Николаева карантин продлили. А с 5-го ещё четыре школы закрыли на карантин.

Также сообщалось, что в Николаеве 7 и 8 февраля возобновят учебный процесс в нескольких школах города.