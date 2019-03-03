Мэр Сенкевич признался, что перед отпуском его предупредили об обысках в мэрии Николаева

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что перед уходом в отпуск его предупредили о том, что в здании мэрии будут проводиться следственные действия.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

В частности мэр отметил, что проведение обысков, когда он по тем или иным причинам отсутствует на рабочем месте для него не является неожиданностью.

— Действительно, находясь некоторое время на больничном, я запланировал себе отпуск, вышел на работу и дал некоторые указания и некоторые направления подтянул, и запланировано ушел на 2 недели в отпуск для оздоровления. После моего отъезда в отпуск, командировки, заграничные командировки, начинаются всегда все «скандалы, интриги, расследования». Только я уехал - через несколько дней начались обыски в управлении капитального строительства, департаменте энергоэффективности, накануне проходили обыски в департаменте ЖКХ, и обыски в КОПе. Для меня это был не то чтобы сюрприз, а предсказуемо то, что у нас проходят следственные действия. Я всегда говорил и продолжаю говорить, и это был один из моих предвыборных лозунгов, что я не буду терпеть коррупцию в здании горсовета. Поэтому мы всегда сотрудничаем с нашими органами, в том числе и прокуратурой, СБУ, полицией, чтобы выявлять такие действия в наших органах местного самоуправления, - сообщил Сенкевич.

По его словам он всегда готов сотрудничать с правоохранительными органами и если нужно отстранять от исполнения обязанностей своих подчиненных на время проведения расследования. При этом он добавил, что старается заранее не вешать ни на кого никаких ярлыков.

— Потому что в первую очередь степень вины того человека или чиновника определяет суд. Конечно же, если нужно отстранить человека, то мы не дожидаясь решения суда, мы отстраняем его от выполнения обязанностей, для того чтобы он не мешал в проведении следственных действий, - прокомментировал городской голова.

Также в ходе интервью Александр Сенкевич признался, что его предупредили о проведении следственных действий.