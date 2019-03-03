Мэр Сенкевич признался, что перед отпуском его предупредили об обысках в мэрии Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что перед уходом в отпуск его предупредили о том, что в здании мэрии будут проводиться следственные действия.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
В частности мэр отметил, что проведение обысков, когда он по тем или иным причинам отсутствует на рабочем месте для него не является неожиданностью.
— Действительно, находясь некоторое время на больничном, я запланировал себе отпуск, вышел на работу и дал некоторые указания и некоторые направления подтянул, и запланировано ушел на 2 недели в отпуск для оздоровления. После моего отъезда в отпуск, командировки, заграничные командировки, начинаются всегда все «скандалы, интриги, расследования». Только я уехал - через несколько дней начались обыски в управлении капитального строительства, департаменте энергоэффективности, накануне проходили обыски в департаменте ЖКХ, и обыски в КОПе. Для меня это был не то чтобы сюрприз, а предсказуемо то, что у нас проходят следственные действия. Я всегда говорил и продолжаю говорить, и это был один из моих предвыборных лозунгов, что я не буду терпеть коррупцию в здании горсовета. Поэтому мы всегда сотрудничаем с нашими органами, в том числе и прокуратурой, СБУ, полицией, чтобы выявлять такие действия в наших органах местного самоуправления, - сообщил Сенкевич.
По его словам он всегда готов сотрудничать с правоохранительными органами и если нужно отстранять от исполнения обязанностей своих подчиненных на время проведения расследования. При этом он добавил, что старается заранее не вешать ни на кого никаких ярлыков.
— Потому что в первую очередь степень вины того человека или чиновника определяет суд. Конечно же, если нужно отстранить человека, то мы не дожидаясь решения суда, мы отстраняем его от выполнения обязанностей, для того чтобы он не мешал в проведении следственных действий, - прокомментировал городской голова.
Также в ходе интервью Александр Сенкевич признался, что его предупредили о проведении следственных действий.
— Я проводил встречу после первых обысков, когда мне сказали, что будут у нас там проводиться следственные действия, предупредили, я встречался со всеми начальниками управлений, директорами департаментов, с замами, мы собрали их в малом зале, и я их предупредил: «Ребята, прекратите заниматься глупостями. Из-за вашей глупости вы будете наказаны». После этой встречи через неделю произошли ряд следственных действий, которые выявили тех или иных нарушителей, по ним проводятся следственные действия, некоторым из них вручили подозрения, - заявил Александр Сенкевич.
Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.
Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».
После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла. Кроме этого, в Николаеве проверили двух поставщиков продуктов в школы. К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили, а чиновники призвали родителей активно заявлять о нарушениях
К тому же полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием.