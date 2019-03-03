У мэра Сенкевича есть ряд вопросов к полиции по расследованию махинаций со школьным питанием: «Озвучивается только часть»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал следственные действия вокруг поставки некачественных товаров в школы и дошкольные детские учреждения города. В частности, он отметил, что по факту следственных действий в КОПе и учебных заведениях у него возник ряд вопросов.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Так, он сообщил, что за происходящим наблюдал со стороны и добавил, что всем необходимо развивать в себе критическое мышление, а не принимать на веру то, что говорят.

Также он напомнил, что как только пришел на пост мэра, чтобы разрешить скандал с некачественными продуктами на КОПе, новому директору он дал указание проводить все закупки через «Прозорро».

— Второе, если следственные действия проводятся по факту предыдущего поставщика, то почему изымаются продукты питания, поставленные новым поставщиком - масло? Когда проводились оценки того масла, но основании которых делаются такие резкие заявления, кто присутствовал при изъятии этого масла? Кто от наших органов местного самоуправления присутствовал при моменте изъятия, и фиксировал, что это именно то масло, а не из кармана или КОПа? Меня интересует, на каком уровне происходит, если действительно происходила данная подмена или поставка: на уровне повара, провизора, на уровне главного, кто занимается поставками, на уровне директора КОПа, на уровне зама городского головы или городского головы? Я думаю, что следствие должно дать на эти вопросы ответы. Сегодня уже вешаются ярлыки, многие рассказывают, что виноваты. Но подождите, давайте разберемся в этой ситуации. В рамках этого дела проводятся расследования в Херсонской и Одесской областях, и вообще в отношении завода, который производил это масло, который находится в городе Хмельницкий. Но эти вопросы не озвучены, а озвучена их часть. И происходит, как в том анекдоте, что «Дочь не проститутка. Так у меня ж сын? Ну, расскажешь всему привозу!» Я бы хотел, чтоб мы все немножко успокоились и дождались результатов следствия, - прокомментировал Сенкевич.

В свою очередь Сенкевич добавил, что все виновные будут наказаны, однако на данном этапе следствия не стоит делать поспешных выводов. Также он добавил, что за все происходящее в стенах учебных заведений, в том числе и качество питания, отвечает городская власть. — Я вины с себя не снимаю. Но вопрос, на каком уровне происходит сбой этой системы, - заявил мэр. При этом, Александр Сенкевич уверен, что систему контроля качества школьного питания нужно улучшать, но передавать всю ответственность школам и детсадам он не готов, потому что воровство или какие-либо махинации так и останутся, только отследить его будет гораздо сложнее. — У меня есть идея. Я думаю, что мы выделим деньги управлению образования, чтобы оно заключило конкретные договора, потому что это не предусмотрено никакими договорами в процессе поставки. То есть, поставщик поставляет товар, он говорит: «Наш товар качественный и соответствует сертификату». Сегодня сертификат соответствия это не просто бумажка на ксерокопии, это полученный сертификат с голограммами и со всеми конкретными документами на партию этого продукта. Поставщик дает ее КОПу, в договоре четко написано, что за качество поставляемой продукции несет ответственность поставщик. Последний передает продукты КОПу, а тот их поставляет на места, где-то что-то готовит и передает туда, где нет кухонь на месте, - рассказал мэр. В ходе беседы он также отметил, что масло используют только для приготовления пищи, а в обычном виде детям его не дают. К тому же он добавил, что созванивался с поварами и представителями детских садов, и они не чувствовали какой либо подмены. К тому же, обращений о том, что масло некачественное не поступало. — Следственные органы говорят о том, что был сговор. Какой сговор? Поставляли масло, в котором писали, что это маргарин, а КОП его принимал по стоимости масла или по документам поставляли масло, КОП его принимал как масло, а поставляли маргарин? - интересовался Сенкевич. По словам Сенкевича, поставщик, чье масло изъяли заявил о намерении подавать в суд, так как каких либо объяснений ему не предоставили. — Более того, сейчас поставщик, у которого прекратили поставку, говорит: «На каком основании вы прекратили поставку продукта? У меня тоже есть планы. Если у вас есть вопросы к качеству – предъявите!», то есть масло просто изъяли, а обратной связи нет, «Если нет вопросов, то я продолжаю поставлять. Я на вас буду подавать в суд за невыполнение условий договор. Хотите разорвать договор? На каком основании? Докажите». То есть, сегодня уже юристы того поставщика приходят в КОП и говорят, что будут судиться с нами и наказывать.

Также стало известно, что в ходе обысков полиция изъяла 800 килограмм масла.