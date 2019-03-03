У мэра Сенкевича есть ряд вопросов к полиции по расследованию махинаций со школьным питанием: «Озвучивается только часть»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал следственные действия вокруг поставки некачественных товаров в школы и дошкольные детские учреждения города. В частности, он отметил, что по факту следственных действий в КОПе и учебных заведениях у него возник ряд вопросов.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».
Так, он сообщил, что за происходящим наблюдал со стороны и добавил, что всем необходимо развивать в себе критическое мышление, а не принимать на веру то, что говорят.
Также он напомнил, что как только пришел на пост мэра, чтобы разрешить скандал с некачественными продуктами на КОПе, новому директору он дал указание проводить все закупки через «Прозорро».
— Второе, если следственные действия проводятся по факту предыдущего поставщика, то почему изымаются продукты питания, поставленные новым поставщиком - масло? Когда проводились оценки того масла, но основании которых делаются такие резкие заявления, кто присутствовал при изъятии этого масла? Кто от наших органов местного самоуправления присутствовал при моменте изъятия, и фиксировал, что это именно то масло, а не из кармана или КОПа? Меня интересует, на каком уровне происходит, если действительно происходила данная подмена или поставка: на уровне повара, провизора, на уровне главного, кто занимается поставками, на уровне директора КОПа, на уровне зама городского головы или городского головы? Я думаю, что следствие должно дать на эти вопросы ответы. Сегодня уже вешаются ярлыки, многие рассказывают, что виноваты. Но подождите, давайте разберемся в этой ситуации. В рамках этого дела проводятся расследования в Херсонской и Одесской областях, и вообще в отношении завода, который производил это масло, который находится в городе Хмельницкий. Но эти вопросы не озвучены, а озвучена их часть. И происходит, как в том анекдоте, что «Дочь не проститутка. Так у меня ж сын? Ну, расскажешь всему привозу!» Я бы хотел, чтоб мы все немножко успокоились и дождались результатов следствия, - прокомментировал Сенкевич.
В свою очередь Сенкевич добавил, что все виновные будут наказаны, однако на данном этапе следствия не стоит делать поспешных выводов. Также он добавил, что за все происходящее в стенах учебных заведений, в том числе и качество питания, отвечает городская власть.
— Я вины с себя не снимаю. Но вопрос, на каком уровне происходит сбой этой системы, - заявил мэр.
При этом, Александр Сенкевич уверен, что систему контроля качества школьного питания нужно улучшать, но передавать всю ответственность школам и детсадам он не готов, потому что воровство или какие-либо махинации так и останутся, только отследить его будет гораздо сложнее.
— У меня есть идея. Я думаю, что мы выделим деньги управлению образования, чтобы оно заключило конкретные договора, потому что это не предусмотрено никакими договорами в процессе поставки. То есть, поставщик поставляет товар, он говорит: «Наш товар качественный и соответствует сертификату». Сегодня сертификат соответствия это не просто бумажка на ксерокопии, это полученный сертификат с голограммами и со всеми конкретными документами на партию этого продукта. Поставщик дает ее КОПу, в договоре четко написано, что за качество поставляемой продукции несет ответственность поставщик. Последний передает продукты КОПу, а тот их поставляет на места, где-то что-то готовит и передает туда, где нет кухонь на месте, - рассказал мэр.
В ходе беседы он также отметил, что масло используют только для приготовления пищи, а в обычном виде детям его не дают. К тому же он добавил, что созванивался с поварами и представителями детских садов, и они не чувствовали какой либо подмены. К тому же, обращений о том, что масло некачественное не поступало.
— Следственные органы говорят о том, что был сговор. Какой сговор? Поставляли масло, в котором писали, что это маргарин, а КОП его принимал по стоимости масла или по документам поставляли масло, КОП его принимал как масло, а поставляли маргарин? - интересовался Сенкевич.
По словам Сенкевича, поставщик, чье масло изъяли заявил о намерении подавать в суд, так как каких либо объяснений ему не предоставили.
— Более того, сейчас поставщик, у которого прекратили поставку, говорит: «На каком основании вы прекратили поставку продукта? У меня тоже есть планы. Если у вас есть вопросы к качеству – предъявите!», то есть масло просто изъяли, а обратной связи нет, «Если нет вопросов, то я продолжаю поставлять. Я на вас буду подавать в суд за невыполнение условий договор. Хотите разорвать договор? На каком основании? Докажите». То есть, сегодня уже юристы того поставщика приходят в КОП и говорят, что будут судиться с нами и наказывать.
Также стало известно, что в ходе обысков полиция изъяла 800 килограмм масла.
— Опять же, здесь непонятно как, изъяли 800 килограммов масла, чтобы не попала на экспертизу какая-то пачка маргарина, понимаете? – сказал он.
Городской голова считает, что нужно создавать группы быстрого реагирования, случайно выбирать учебные заведения, и в составе представителя КОПа, гороно, департамента противодействия коррупции, родительского комитета и представителя школы проводить проверку.
— Выходят на место, берут пробы, запаковывают, ставят подписи, кладут в холодильник и отправляют на экспертизу, - подытожил мэр.
Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.
Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».
После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла. Кроме этого, в Николаеве проверили двух поставщиков продуктов в школы. К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили, а чиновники призвали родителей активно заявлять о нарушениях
К тому же полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием.