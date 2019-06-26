Депутаты на сессии горсовета не дали свое согласие на принятие «Искры» в собственность Николаева

Депутаты Николаевского горсовета не захотели принять в коммунальную собственность города здание бывшего кинотеатра «Искра».
Об этом шла речь 26 июня, на заседании сессии горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Перед голосованием, начальник управления коммунсобственности Мкртыч Мкртчан отметил, что речь идет пока только о согласии города принять себе на баланс здание бывшего кинотеатра «Искра». После чего, мэр Александр Сенкевич без обсуждения вынес его на голосование, однако вопрос набрал лишь 22 голоса «за».
Депутат Игорь Дятлов предположил, что не все депутаты услышали суть вопроса, и отметил, что речь идет лишь о согласии. Также он напомнил, что за последнее время там часто возникают пожары, а имущество разворовывают и попросил повторить голосование. Поэтому, чтобы сохранить имущество, необходимо принять в собственность города.
В частности, мэр Сенкевич отметил, что воздержался при голосовании, так как у него есть позиция касательно того, что Николаевский областной совет должен отремонтировать его, прежде чем город заберет себе на баланс.
Депутат Алексей Лепишев поинтересовался, во сколько городу обойдется восстановить здание, на что чиновник сообщил, что необходимую сумму смогут подсчитать только после принятия объекта в собственность. В частности, после его принятия управления горсовета подадут свои предложения по «Искре» и депутаты будут смотреть, что лучше. Также он добавил, что в худшем случае при отсутствии финансов на восстановление здание можно продать.
К тому же, депутат Сергей Карцев акцентировал внимание на том, что в Николаеве много объектов, которые нуждаются в многомиллионном финансировании и поддержал мэра в том, что здание нужно забирать себе на баланс только после того, как область компенсирует Николаеву часть расходов на его восстановление. Его поддержал и депутат Олег Крысенко, который предложил в проекте решения прописать, чтобы облсовет компенсировал потери по кинотеатру. Стоимость ущерба должна установить комиссия, которая проведет экспертизу или аудит. Александр Сенкевич поддержал депутата.
— Зачем мы передавали облсовету, который сейчас может его продать, если мы его можем продать? Экономика простая, - отметил Сенкевич.
В итоге, Сенкевич предложил вернуть в повестку дня данный вопрос, однако депутаты дважды его не поддержали.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.
В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.
В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.
В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.
В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.
При этом, депутат Николаевского областного совета Федор Барна считает, что именно начальник управления культуры Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров виноват в том, что заброшенный кинотеатр «Искра» оказался в аварийном состоянии.
В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город сможет принят в коммунальную собственность здание бывшего кинотеатра «Искра» в том случае, когда Николаевский облсовет как нынешний балансодержатель восстановит его до того состояния, в котором они его принимали от города.
Отметим, что члены комиссии по социальным вопросам Николаевского горсовета дали согласие на то, чтобы забрать на баланс города здание бывшего кинотеатра Искра у Николаевского областного совета, чтобы потом в случае чего выгодно его продать.