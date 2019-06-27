Газон с Соборной площади начал засыхать в Каштановом сквере – в ДЖКХ утверждают, что подрядчик обязуется восстановить его за свой счет

Рулонный газон, который «переехал» с Соборной площади из-за ее реконструкции в Каштановый сквер и на кольцо возле парка имени Шевченко, местами начал высыхать. Несмотря на оптимистические прогнозы сотрудников Департамента ЖКХ, трава все же «испытала стресс» в попытках прижиться на новом месте.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Утром 25 июня, спустя почти две недели после перемещения газона, в Каштановом сквере была зафиксирована очевидная разница в состоянии травяных рулонов. И если в некоторых местах газон выглядит уже адаптированным под новые условия и даже начал прорастать, в некоторых локациях видны светлые пятна от сухой травы.

Постарался прояснить ситуацию директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев. В эфире программы «Диалог» на ТРК «Март» он рассказал, что специалисты не теряют надежды все исправить, а случившееся объясняется «стрессом», который испытала трава.

– Достаточно интересная история с этим «переселением» газонной травы. Как вы знаете, «переселения» мы делали двух газонов, фактически, где была выстлана трава рулоном. «Переселение» делали в сквер Каштановый и на кольцо, которое находится напротив парка Шевченко. Довольно интересно, что трава, специально предназначенная для солнечных мест, именно на солнечных местах начала высыхать. Наши специалисты по озеленению говорят, что еще не все потеряно. Те места, которые сейчас подсохли, могут еще возродиться. Каждый день их заливают водой. А те места, которые попали в Каштановый сквер, в теневую часть, зеленеют, и их можно даже выкашивать. Пожалуй, это стресс, который испытала трава, – рассказал Коренев.

Стоит отметить, что помимо рулонов травы, с центральной площади Николаева были пересажены еще около 100 погонных метров кустов самшита. Растение было высажено также на кольце напротив парка Шевченко, и пока не почувствовало себя плохо на новом месте.

Позже в ДЖКХ рассказали, что это перемещение травы – выполнение условий проекта реконструкции Соборной площади, а не «прихоть чиновников».

«Уход за газоном, в частности полив дважды в день, на территории сквера «Каштановый» и на круге возле ДК «Строитель» осуществляется подрядной организацией департамента ЖКХ. В настоящее время идет процесс адаптации зеленого покрова. В случае, если он местами не приживется, подрядчик проведет восстановление за свой счет», – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.