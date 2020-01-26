В Украине проводят внеплановые проверки противопожарной безопасности – спасатели обнаружили ряд нарушений

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводит внеплановые проверки противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей, в частности школ, детсадов, лицеев и общежитий.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводятся в каждой области.

«Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечения зданий противопожарным водоснабжением», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 26 января, спасатели Кировоградской области проверяют профессиональный аграрный лицей в Гайвороне, а также школы в Светловодске.

В ГосЧС отчитываются, что в Луганской области, по состоянию на 24 января, проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений. Из-за этого к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц, подали в административный суд 45 исков и подготовили 71 исковое заявление.

В Житомирской области, по состоянию на 24 января, проверили 770 объектов из запланированных 1430.

В Николаевской области, по словам спасателей, многочисленные нарушения зафиксировали в общежитиях.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.

Правительственная комиссия 21 декабря назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также правительственная комиссия рекомендовала ужесточить законодательство относительно пожарной безопасности.