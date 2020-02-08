Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые свидетельствовали против него в расследовании импичмента

Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает УНИАН.

«Сегодня подполковника Александра Виндмана выдворили из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту. Лейтенанта Виндмана попросили уйти за то, что он говорил правду», - заявил адвокат Виндмана Дэвид Пресман.

Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им «не доволен».

Как пишет Tjournal, Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемых должностей еще нескольких представителей администрации, выступивших со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента.

В частности, брат Виндмана Юджин также лишился своей работы в адвокатской службе Белого дома. Также о снятии с должности посла США в Евросоюзе сообщил Гордон Сондленд.

Как известно, 5 февраля Сенат США полностью оправдал Президента Дональда Трампа в процессе по импичменту. В ходе голосования сенаторы отказались признать Трампа виновным по обеим статьям: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.