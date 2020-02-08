Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые свидетельствовали против него в расследовании импичмента

Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.
Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает УНИАН.
«Сегодня подполковника Александра Виндмана выдворили из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту. Лейтенанта Виндмана попросили уйти за то, что он говорил правду», - заявил адвокат Виндмана Дэвид Пресман.
Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им «не доволен».
Как пишет Tjournal, Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемых должностей еще нескольких представителей администрации, выступивших со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента.
В частности, брат Виндмана Юджин также лишился своей работы в адвокатской службе Белого дома. Также о снятии с должности посла США в Евросоюзе сообщил Гордон Сондленд.
Как известно, 5 февраля Сенат США полностью оправдал Президента Дональда Трампа в процессе по импичменту. В ходе голосования сенаторы отказались признать Трампа виновным по обеим статьям: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
Как известно, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.
В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.
При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине. Также комитет Конгресса США обнародовал переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками.
19 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.