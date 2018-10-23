В Киеве полиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура, подозреваемого в ограблении ювелирки и убийстве охранника

В понедельник, 22 октября, в Киеве задержан боец батальона имени Шейха Мансура ингуш Салман Сайнароев.

Об этом сообщает Zaborona.com со ссылкой на задержанного Злата Симоненко.

Это второе задержание Сайнароева. Сейчас, Сайнароев утверждает, что полицейские заявили ему об отправленном письме, в котором говорится о предъявленном подозрении. Адвокат утверждает, что письмо не приходило.

Салмана Сайнароева обвиняют в разбое и умышленном убийстве. По данным издания, речь идет об ограблении ювелирного магазина 12 августа 2018 года в Киеве.

Как рассказал «Фактам» командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, со слов Салмана известно, что тогда правоохранители, выбив дверь в квартиру, где он жил, доставили его в райуправление полиции. Там у Сайнароева взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев, но вскоре отпустили. Правоохранители оставили у себя деньги, телефон, компьютер и другие вещи, изъятые при задержании. Позже из полиции позвонили Салману, сказав, что анализ образцов не подтвердил его причастности к преступлению, и попросили приехать в райуправление, чтобы забрать изъятое. 22 октября тот с адвокатом должен был приехать в полицию, но как только вышел из дому — его задержали и увезли «в участок». Товарищам задержанного о его дальнейшей судьбе пока не известно.

- У правоохранителей есть веские доказательства участия доставленного в полицию гражданина России в нападении на ювелирный магазин. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве из корыстных побуждений и групповом разбое, — сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Позже стало известно, что Салмана Сайнароева взяли под стражу на 60 суток без права залога.

Задержание Сайнароева стало возможным после проведения комплекса гласных и негласных следственных действий. В ходе серии обысков и ряда экспертиз, сравнения изъятых на месте преступления образцов крови нападавших с образцами группы лиц, удалось установить уже троих участников нападения. Первый задержан ранее в Одессе, 22 октября по решению суда был задержан второй — 24-летний гражданин России. Еще один гражданин РФ выехал из Украины, в настоящее время его готовятся объявить в розыск, сообщили «Фактам» в отделе коммуникации столичного главка полиции.

Напомним, 12 августа около 20:00 произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина на улице Щербакивского. Разбойники забрали ювелирные украшения и застрелили охранника. Позже нашли сожженный автомобиль, на котором скрывались с места преступления злоумышленники.

Как известно, Генеральная прокуратура Украины экстрадировалагражданина Ингушетии Тимура Тумгоева, воевавшего добровольцем на Донбассе, в Россию по запросу Федеральной службы безопасности РФ. В ФСБ утверждали, что Тумгоев воевал на стороне террористов в Сирии. В ГПУ сообщили, что Тумгоев не участвовал в военных действиях на Донбассе, однако в батальоне шейха Мансура опровергли заявление ГПУ и отметили, что Тумгоев воевал в составе их батальона. Из-за решения прокуратуры о его экстрадиции в Россию 17 сентября под стенами ГПУ прошли протесты, а сторонники лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша заявили, что заместитель генерального прокурора Евгений Енин должен уйти в отставку.

Отметим, что 19 сентября из Николаевского СИЗО выпустили гражданина Чечни Мовлу Тимарова, запрос на экстрадицию которого ФСБ направила в ГПУ.

Ранее сообщалось, что что 14 мая, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне. После суд заочно арестовал первомайских и херсонских налетчиков на «ювелирки», а также их имущество и собственность родственников.

Как сообщалось ранее, в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной униформе распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.